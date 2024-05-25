Киев атаковал мирных жителей в Белгородской области, есть погибшие

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о 10 пострадавших при атаке ВСУ Фото:

При атаке ВСУ с помощью РСЗО поселка Октябрьский в Белгородской области погибло два человека. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Еще 10 пострадали.

«ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Гладков. Губернатор рассказал и о 10 пострадавших. Среди них есть восьмилетний мальчик.

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При атаке ВСУ с помощью РСЗО поселка Октябрьский в Белгородской области погибло два человека. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Еще 10 пострадали. «ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Гладков. Губернатор рассказал и о 10 пострадавших. Среди них есть восьмилетний мальчик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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