Киев атаковал мирных жителей в Белгородской области, есть погибшие

25 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил о 10 пострадавших при атаке ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU При атаке ВСУ с помощью РСЗО поселка Октябрьский в Белгородской области погибло два человека. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Еще 10 пострадали. «ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Гладков. Губернатор рассказал и о 10 пострадавших. Среди них есть восьмилетний мальчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При атаке ВСУ с помощью РСЗО поселка Октябрьский в Белгородской области погибло два человека. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Еще 10 пострадали. «ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Гладков. Губернатор рассказал и о 10 пострадавших. Среди них есть восьмилетний мальчик.