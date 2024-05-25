Киев атаковал мирных жителей в Белгородской области, есть погибшие

Вячеслав Гладков сообщил о 10 пострадавших при атаке ВСУ
При атаке ВСУ с помощью РСЗО поселка Октябрьский в Белгородской области погибло два человека. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Еще 10 пострадали.
«ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Гладков. Губернатор рассказал и о 10 пострадавших. Среди них есть восьмилетний мальчик.
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