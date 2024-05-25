СКР возбудил дело после стрельбы в Петербурге

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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
СКР возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции Фото:

В Санкт-Петербурге после стрельбы забаррикадировавшегося мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в telegram-канале ведомства. Конфликт со стрельбой произошел 25 мая в квартире дома на Народной улице.

На место ЧП прибыли силовики. Злоумышленник выстрелил несколько раз в их сторону и закрылся в квартире. Мужчину нейтрализовал специальный отряд быстрого реагирования. Подробности конфликта в Санкт-Петербурге — в материале на URA.RU.

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В Санкт-Петербурге после стрельбы забаррикадировавшегося мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). «СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в telegram-канале ведомства. Конфликт со стрельбой произошел 25 мая в квартире дома на Народной улице. На место ЧП прибыли силовики. Злоумышленник выстрелил несколько раз в их сторону и закрылся в квартире. Мужчину нейтрализовал специальный отряд быстрого реагирования. Подробности конфликта в Санкт-Петербурге — в материале на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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