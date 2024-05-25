В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу с балкона, есть заложник: что известно к этому часу

В Санкт-Петербурге мужчина стреляет с балкона дома по ул. Народная. Он открыл стрельбу по полицейским. Известно, что мужчина насильно удерживает в заложниках свою жену. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу.
Стрельба по полиции
Несколько часов назад ряд telegram-каналов начали сообщать о неизвестном, который забаррикадировался у себя в квартире в Санкт-Петербурге. Авторы telegram-канала 112 писали, что мужчина открыл огонь по полиции, которые пытались проникнуть в квартиру. В результате происшествия один из полицейских оказался ранен, отмечали авторы канала.
Огонь из окна
Спустя примерно час после первых сообщений «Фонтанка» сообщила, что мужчина открыл пальбу из окна балкона. Тогда в telegram-канале издания начали появляться видео на котором видно, как мужчина целится из оружия, выглядывая в окно. На кадрах был слышен звук выстрела.
Далее "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев, начала передавать, что полиция начала отгонять всех от подъезда, где находится квартира стрелявшего. Отряд полицейских при вооружении начал входить в подъезд дома.
Стрелок удерживает заложника
Издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев написало, что мужчина удерживает в заложниках свою жену. На месте происшествия дежурят скорая и пожарные.
Сообщается, что гражданину, начавшему стрельбу, 59 лет. Соседи мужчины описывают его и жену как положительную пару, и до этого момента они не замечали громких скандалов с их участием.
Также «Фонтанка» выяснила, что две недели назад мужчина получил замечание из-за курения в общественном месте от продавца из местного магазина. Сам продавец заявил, что тогда 59-летний гражданин выстрелил в него из травматического пистолета.
В поимке задействован спецназ СОБР
Прямо сейчас в Петербурге силовики пытаются задержать мужчину, стрелявшего по сотрудникам полиции. По информации SHOT, в поимке стрелка задействован отряд СОБР. Об этом же сообщают журналисты «Фонтанки», ссылаясь на очевидцев.
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