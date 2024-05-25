В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу с балкона, есть заложник: что известно к этому часу

В Санкт-Петербурге мужчина, удерживая заложника, стреляет из окна
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В Санкт-Петербурге стрелок открыл огонь из окна балкона (архивное фото)
В Санкт-Петербурге стрелок открыл огонь из окна балкона (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге мужчина стреляет с балкона дома по ул. Народная. Он открыл стрельбу по полицейским. Известно, что мужчина насильно удерживает в заложниках свою жену. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу.

Стрельба по полиции

Несколько часов назад ряд telegram-каналов начали сообщать о неизвестном, который забаррикадировался у себя в квартире в Санкт-Петербурге. Авторы telegram-канала 112 писали, что мужчина открыл огонь по полиции, которые пытались проникнуть в квартиру. В результате происшествия один из полицейских оказался ранен, отмечали авторы канала.

Огонь из окна

Спустя примерно час после первых сообщений «Фонтанка» сообщила, что мужчина открыл пальбу из окна балкона. Тогда в telegram-канале издания начали появляться видео на котором видно, как мужчина целится из оружия, выглядывая в окно. На кадрах был слышен звук выстрела. 

Далее "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев, начала передавать, что полиция начала отгонять всех от подъезда, где находится квартира стрелявшего. Отряд полицейских при вооружении начал входить в подъезд дома. 

Стрелок удерживает заложника 

Издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев написало, что мужчина удерживает в заложниках свою жену. На месте происшествия дежурят скорая и пожарные.

Сообщается, что гражданину, начавшему стрельбу, 59 лет. Соседи мужчины описывают его и жену как положительную пару, и до этого момента они не замечали громких скандалов с их участием.

Также «Фонтанка» выяснила, что две недели назад мужчина получил замечание из-за курения в общественном месте от продавца из местного магазина. Сам продавец заявил, что тогда 59-летний гражданин выстрелил в него из травматического пистолета.

В поимке задействован спецназ СОБР

Прямо сейчас в Петербурге силовики пытаются задержать мужчину, стрелявшего по сотрудникам полиции. По информации SHOT, в поимке стрелка задействован отряд СОБР. Об этом же сообщают журналисты «Фонтанки», ссылаясь на очевидцев.

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В Санкт-Петербурге мужчина стреляет с балкона дома по ул. Народная. Он открыл стрельбу по полицейским. Известно, что мужчина насильно удерживает в заложниках свою жену. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу. Стрельба по полиции Несколько часов назад ряд telegram-каналов начали сообщать о неизвестном, который забаррикадировался у себя в квартире в Санкт-Петербурге. Авторы telegram-канала 112 писали, что мужчина открыл огонь по полиции, которые пытались проникнуть в квартиру. В результате происшествия один из полицейских оказался ранен, отмечали авторы канала. Огонь из окна Спустя примерно час после первых сообщений «Фонтанка» сообщила, что мужчина открыл пальбу из окна балкона. Тогда в telegram-канале издания начали появляться видео на котором видно, как мужчина целится из оружия, выглядывая в окно. На кадрах был слышен звук выстрела.  Далее "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев, начала передавать, что полиция начала отгонять всех от подъезда, где находится квартира стрелявшего. Отряд полицейских при вооружении начал входить в подъезд дома.  Стрелок удерживает заложника  Издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев написало, что мужчина удерживает в заложниках свою жену. На месте происшествия дежурят скорая и пожарные. Сообщается, что гражданину, начавшему стрельбу, 59 лет. Соседи мужчины описывают его и жену как положительную пару, и до этого момента они не замечали громких скандалов с их участием. Также «Фонтанка» выяснила, что две недели назад мужчина получил замечание из-за курения в общественном месте от продавца из местного магазина. Сам продавец заявил, что тогда 59-летний гражданин выстрелил в него из травматического пистолета. В поимке задействован спецназ СОБР Прямо сейчас в Петербурге силовики пытаются задержать мужчину, стрелявшего по сотрудникам полиции. По информации SHOT, в поимке стрелка задействован отряд СОБР. Об этом же сообщают журналисты «Фонтанки», ссылаясь на очевидцев.
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