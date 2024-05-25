Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus

В Москве заметили автомобиль отечественного производства Aurus Senat с красными номерами, относящимися к посольству Ливии. Ранее ни у кого из иностранных дипломатов автомобилей данной марки не замечали, сообщают СМИ.
«В Москве запечатлели [Aurus] Senat с красными номерами 048D110 77: эти регистрационные знаки относятся к посольству Ливии. В автопарке посольства Ливии в Москве новый Aurus выделяется, ведь другие служебные машины этой африканской страны небогатые: основа — Chevrolet Cruze», — сообщает издание Motor.
Регистрационные знаки красного цвета относятся к дипломатическим службам и представительствам других стран. Кто конкретно использует Senat с дипномерами, узнать нельзя. Подобный автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести за 41 миллион рублей.
Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исе аль-Халифом передал ему в качестве подарка «удлиненную» версию автомобиля Aurus, передает RT. Помимо этого, во время встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и палестинско-израильский конфликт.
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