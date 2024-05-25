25 мая 2024

Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее автомобилей Aurus у зарубежных дипломатов не замечали
Ранее автомобилей Aurus у зарубежных дипломатов не замечали Фото:

В Москве заметили автомобиль отечественного производства Aurus Senat с красными номерами, относящимися к посольству Ливии. Ранее ни у кого из иностранных дипломатов автомобилей данной марки не замечали, сообщают СМИ.

«В Москве запечатлели [Aurus] Senat с красными номерами 048D110 77: эти регистрационные знаки относятся к посольству Ливии. В автопарке посольства Ливии в Москве новый Aurus выделяется, ведь другие служебные машины этой африканской страны небогатые: основа — Chevrolet Cruze», — сообщает издание Motor.

Регистрационные знаки красного цвета относятся к дипломатическим службам и представительствам других стран. Кто конкретно использует Senat с дипномерами, узнать нельзя. Подобный автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести за 41 миллион рублей.

Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исе аль-Халифом передал ему в качестве подарка «удлиненную» версию автомобиля Aurus, передает RT. Помимо этого, во время встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и палестинско-израильский конфликт.

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В Москве заметили автомобиль отечественного производства Aurus Senat с красными номерами, относящимися к посольству Ливии. Ранее ни у кого из иностранных дипломатов автомобилей данной марки не замечали, сообщают СМИ. «В Москве запечатлели [Aurus] Senat с красными номерами 048D110 77: эти регистрационные знаки относятся к посольству Ливии. В автопарке посольства Ливии в Москве новый Aurus выделяется, ведь другие служебные машины этой африканской страны небогатые: основа — Chevrolet Cruze», — сообщает издание Motor. Регистрационные знаки красного цвета относятся к дипломатическим службам и представительствам других стран. Кто конкретно использует Senat с дипномерами, узнать нельзя. Подобный автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести за 41 миллион рублей. Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исе аль-Халифом передал ему в качестве подарка «удлиненную» версию автомобиля Aurus, передает RT. Помимо этого, во время встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и палестинско-израильский конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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