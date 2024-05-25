25 мая 2024
24 мая 2024

В Пермском крае ураган сносил деревья и сдувал крыши с домов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
Порывы ветра в Пермском крае достигали 25 метров в секунду Фото:

По территории Пермского края прошел шквалистый ветер с грозой и градом. Ветром вырывало деревья из земли и срывало крыши с домов. URA.RU приводит фото и видео последствий урагана.

В Гайнском округе ветром срывало кровлю с домов
В Гайнском округе ветром срывало кровлю с домов

В Гайнском округе шквалистый ветер нанес значительный ущерб: оборваны линии электропередач, сорваны крыши на жилых домах и повалены деревья. Сотрудники ЖКХ начали работы по подготовке к перекрытию крыш в пострадавших строениях.

Южнее Березников ветром валило сосны
Южнее Березников ветром валило сосны

В ФОК «Любимов» в Березниках ветром сорвало кровлю. Власти города приняли меры по сохранности спортоборудования и инвентаря, а все занятия на ближайшее время отменены.

Порывы ветра в Перми достигли 25 метров в секунду. Аварийные бригады приняли меры для ликвидации последствий урагана.

В Гайнах ветер во время грозы оставил дома без крыш
В Гайнах ветер во время грозы оставил дома без крыш
Деревья, снесенные ветром, падали и на автомобили
Деревья, снесенные ветром, падали и на автомобили

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По территории Пермского края прошел шквалистый ветер с грозой и градом. Ветром вырывало деревья из земли и срывало крыши с домов. URA.RU приводит фото и видео последствий урагана. В Гайнском округе шквалистый ветер нанес значительный ущерб: оборваны линии электропередач, сорваны крыши на жилых домах и повалены деревья. Сотрудники ЖКХ начали работы по подготовке к перекрытию крыш в пострадавших строениях. В ФОК «Любимов» в Березниках ветром сорвало кровлю. Власти города приняли меры по сохранности спортоборудования и инвентаря, а все занятия на ближайшее время отменены. Порывы ветра в Перми достигли 25 метров в секунду. Аварийные бригады приняли меры для ликвидации последствий урагана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...