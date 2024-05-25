Происшествия В Пермском крае ураган сносил деревья и сдувал крыши с домов. Фото, видео 26 мая 2024 в 06:31 Размер текста - 17 + Порывы ветра в Пермском крае достигали 25 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По территории Пермского края прошел шквалистый ветер с грозой и градом. Ветром вырывало деревья из земли и срывало крыши с домов. URA.RU приводит фото и видео последствий урагана. В Гайнском округе ветром срывало кровлю с домов Фото: Елизавета Шалгинских, «ВКонтакте» В Гайнском округе шквалистый ветер нанес значительный ущерб: оборваны линии электропередач, сорваны крыши на жилых домах и повалены деревья. Сотрудники ЖКХ начали работы по подготовке к перекрытию крыш в пострадавших строениях. Южнее Березников ветром валило сосны Фото: Дмитрий, telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края» В ФОК «Любимов» в Березниках ветром сорвало кровлю. Власти города приняли меры по сохранности спортоборудования и инвентаря, а все занятия на ближайшее время отменены. Порывы ветра в Перми достигли 25 метров в секунду. Аварийные бригады приняли меры для ликвидации последствий урагана. В Гайнах ветер во время грозы оставил дома без крыш Фото: telegram-канал «Пермь с огоньком» Деревья, снесенные ветром, падали и на автомобили Фото: telegram-канал «Пермь с огоньком» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По территории Пермского края прошел шквалистый ветер с грозой и градом. Ветром вырывало деревья из земли и срывало крыши с домов. URA.RU приводит фото и видео последствий урагана. В Гайнском округе шквалистый ветер нанес значительный ущерб: оборваны линии электропередач, сорваны крыши на жилых домах и повалены деревья. Сотрудники ЖКХ начали работы по подготовке к перекрытию крыш в пострадавших строениях. В ФОК «Любимов» в Березниках ветром сорвало кровлю. Власти города приняли меры по сохранности спортоборудования и инвентаря, а все занятия на ближайшее время отменены. Порывы ветра в Перми достигли 25 метров в секунду. Аварийные бригады приняли меры для ликвидации последствий урагана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям