В Гайнском округе шквалистый ветер нанес значительный ущерб: оборваны линии электропередач, сорваны крыши на жилых домах и повалены деревья. Сотрудники ЖКХ начали работы по подготовке к перекрытию крыш в пострадавших строениях.
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По территории Пермского края прошел шквалистый ветер с грозой и градом. Ветром вырывало деревья из земли и срывало крыши с домов. URA.RU приводит фото и видео последствий урагана. В Гайнском округе шквалистый ветер нанес значительный ущерб: оборваны линии электропередач, сорваны крыши на жилых домах и повалены деревья. Сотрудники ЖКХ начали работы по подготовке к перекрытию крыш в пострадавших строениях. В ФОК «Любимов» в Березниках ветром сорвало кровлю. Власти города приняли меры по сохранности спортоборудования и инвентаря, а все занятия на ближайшее время отменены. Порывы ветра в Перми достигли 25 метров в секунду. Аварийные бригады приняли меры для ликвидации последствий урагана.