25 мая 2024

Полпред Якушев раскрыл важность уральских предпринимателей

Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев отметил, что с прошлого года в УрФО выросло количество предпринимателей
Владимир Якушев отметил, что с прошлого года в УрФО выросло количество предпринимателей Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства. Он отметил, что именно предприниматели не позволяют экономике застояться. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства.

«Уважаемые друзья! Поздравляю предпринимателей Уральского федерального округа с профессиональным праздником! Предпринимательство — это энергия экономики. Сила, которая не даёт ей стоять на месте. Частный бизнес стимулирует развитие отраслей и инноваций. Создаёт рабочие места и обеспечивает стабильные налоговые отчисления», — сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что в регионах УрФО органы власти стараются создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса: помогают предпринимателям справляться со сложностями, поддерживают инициативы и стимулируют его развитие. Полпред отметил, что с прошлого года в округе количество субъектов МСП (малого среднего предпринимательства) выросло на 20 тысяч и на данный момент составляет почти 540 тысяч. А в самой сфере предпринимательства трудятся более двух миллионов уральцев.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства. Он отметил, что именно предприниматели не позволяют экономике застояться. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства. «Уважаемые друзья! Поздравляю предпринимателей Уральского федерального округа с профессиональным праздником! Предпринимательство — это энергия экономики. Сила, которая не даёт ей стоять на месте. Частный бизнес стимулирует развитие отраслей и инноваций. Создаёт рабочие места и обеспечивает стабильные налоговые отчисления», — сказал Владимир Якушев. Он подчеркнул, что в регионах УрФО органы власти стараются создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса: помогают предпринимателям справляться со сложностями, поддерживают инициативы и стимулируют его развитие. Полпред отметил, что с прошлого года в округе количество субъектов МСП (малого среднего предпринимательства) выросло на 20 тысяч и на данный момент составляет почти 540 тысяч. А в самой сфере предпринимательства трудятся более двух миллионов уральцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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