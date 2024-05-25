Полпред Якушев раскрыл важность уральских предпринимателей

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства. Он отметил, что именно предприниматели не позволяют экономике застояться. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства.
«Уважаемые друзья! Поздравляю предпринимателей Уральского федерального округа с профессиональным праздником! Предпринимательство — это энергия экономики. Сила, которая не даёт ей стоять на месте. Частный бизнес стимулирует развитие отраслей и инноваций. Создаёт рабочие места и обеспечивает стабильные налоговые отчисления», — сказал Владимир Якушев.
Он подчеркнул, что в регионах УрФО органы власти стараются создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса: помогают предпринимателям справляться со сложностями, поддерживают инициативы и стимулируют его развитие. Полпред отметил, что с прошлого года в округе количество субъектов МСП (малого среднего предпринимательства) выросло на 20 тысяч и на данный момент составляет почти 540 тысяч. А в самой сфере предпринимательства трудятся более двух миллионов уральцев.
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