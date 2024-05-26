ВСУ атаковали Орловскую область

Армия Украина атаковала Орловскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Орловской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«На территории Орловской области средствами ПВО сбиты три БПЛА. Жертв и разрушений нет, согласно предварительной информации», — написал Андрей Клычков в своем
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