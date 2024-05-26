ВСУ атаковали Орловскую область

Губернатор Орловской области Клычков: сбиты три беспилотника ВСУ
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Армия Украина атаковала Орловскую область Фото:
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Над Орловской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«На территории Орловской области средствами ПВО сбиты три БПЛА. Жертв и разрушений нет, согласно предварительной информации», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

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Над Орловской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. «На территории Орловской области средствами ПВО сбиты три БПЛА. Жертв и разрушений нет, согласно предварительной информации», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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