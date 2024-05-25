В Екатеринбурге столкнулись мотоцикл и квадроцикл

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 44 столкнулись квадроцикл и мотоцикл. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.
«25 мая в 23:44 на улице Евгения Савкова, 44 произошло столкновение двух ТС. Водитель, управляя квадроциклом CFMOTO, … при совершении поворота налево допустил столкновение с попутно двигающимся мотоциклом „Кавасики Вулкан“. После столкновения водитель квадроцикла съехал с проезжей части», — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и женщина-пассажир. Их госпитализировали. По данному факту проводится проверка.
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