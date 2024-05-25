25 мая 2024

В Екатеринбурге столкнулись мотоцикл и квадроцикл

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла (архивное фото)
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 44 столкнулись квадроцикл и мотоцикл. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«25 мая в 23:44 на улице Евгения Савкова, 44 произошло столкновение двух ТС. Водитель, управляя квадроциклом CFMOTO, … при совершении поворота налево допустил столкновение с попутно двигающимся мотоциклом „Кавасики Вулкан“. После столкновения водитель квадроцикла съехал с проезжей части», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и женщина-пассажир. Их госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

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В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 44 столкнулись квадроцикл и мотоцикл. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу. «25 мая в 23:44 на улице Евгения Савкова, 44 произошло столкновение двух ТС. Водитель, управляя квадроциклом CFMOTO, … при совершении поворота налево допустил столкновение с попутно двигающимся мотоциклом „Кавасики Вулкан“. После столкновения водитель квадроцикла съехал с проезжей части», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и женщина-пассажир. Их госпитализировали. По данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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