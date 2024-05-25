Пермская прокуратура проверит подрядчика, на объекте которого ураган снес крышу

В Березниках (Пермский край) прокуратура проверит подрядчика, который построил ФОК «Любимов». Проверка организована после того, как в результате урагана со спорткомплекса улетела крыша. Об этом представители надзорного ведомства сообщили на своем сайте.
«Прокуратура города Березники организовала проверку в связи со срывом кровли на здании ФОК „Любимов“ при неблагоприятных погодных условиях. Будет дана оценка действиям подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные работы, а также заказчика», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.
Ранее мэр города Березники Алексей Казаченко побывал на крыше физкультурного комплекса «Любимов», где сильные порывы ветра разрушили кровлю. Инцидент произошел днем 25 мая. По словам очевидцев, часть крыши сдуло в течение 15 минут. Сильным ветром металл отбросило на проезжую часть. Аварийно-спасательные службы завершили работы по удалению последних обломков с ФОКа ближе к 20 часам.
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В Березниках (Пермский край) прокуратура проверит подрядчика, который построил ФОК «Любимов». Проверка организована после того, как в результате урагана со спорткомплекса улетела крыша. Об этом представители надзорного ведомства сообщили на своем сайте. «Прокуратура города Березники организовала проверку в связи со срывом кровли на здании ФОК „Любимов“ при неблагоприятных погодных условиях. Будет дана оценка действиям подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные работы, а также заказчика», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее мэр города Березники Алексей Казаченко побывал на крыше физкультурного комплекса «Любимов», где сильные порывы ветра разрушили кровлю. Инцидент произошел днем 25 мая. По словам очевидцев, часть крыши сдуло в течение 15 минут. Сильным ветром металл отбросило на проезжую часть. Аварийно-спасательные службы завершили работы по удалению последних обломков с ФОКа ближе к 20 часам.