Наводнение разрушило мосты и дороги в Армении, есть погибший

В Армении из-за наводнения произошло разрушение мостов и автотрассы М-6 на севере страны. В результате этого погиб один человек, еще десятки были эвакуированы. Об этом сообщает МИД Армении.
«По меньшей мере один человек погиб, разрушены здания и инфраструктура из-за наводнения на севере Армении», — заявило ведомство в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Также известно о десятках эвакуированных людей.
Дорожный департамент Армении сообщил о серьезных разрушениях на автотрассе М-6, вызванных выходом из берегов реки Дебед. В результате произошедшего дорога была закрыта для движения в обоих направлениях.
Южно-Кавказская железная дорога, дочернее предприятие РЖД, объявила об отмене поездов между Ереваном и Тбилиси. Причиной стал сход селя, который повлиял на работу железнодорожных путей. Стихийное бедствие также затронуло участок автотрассы Айрум — Ахтала. На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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