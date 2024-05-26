Наводнение разрушило мосты и дороги в Армении, есть погибший

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Ереван, Армения, армения, флаг армении, ереван, Площадь Республики
В Армении в результате выхода реки Дебед из берегов погиб один человек, заявили в МВД Фото:

В Армении из-за наводнения произошло разрушение мостов и автотрассы М-6 на севере страны. В результате этого погиб один человек, еще десятки были эвакуированы. Об этом сообщает МИД Армении.

«По меньшей мере один человек погиб, разрушены здания и инфраструктура из-за наводнения на севере Армении», — заявило ведомство в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Также известно о десятках эвакуированных людей.

Дорожный департамент Армении сообщил о серьезных разрушениях на автотрассе М-6, вызванных выходом из берегов реки Дебед. В результате произошедшего дорога была закрыта для движения в обоих направлениях.

Южно-Кавказская железная дорога, дочернее предприятие РЖД, объявила об отмене поездов между Ереваном и Тбилиси. Причиной стал сход селя, который повлиял на работу железнодорожных путей. Стихийное бедствие также затронуло участок автотрассы Айрум — Ахтала. На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы.

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В Армении из-за наводнения произошло разрушение мостов и автотрассы М-6 на севере страны. В результате этого погиб один человек, еще десятки были эвакуированы. Об этом сообщает МИД Армении. «По меньшей мере один человек погиб, разрушены здания и инфраструктура из-за наводнения на севере Армении», — заявило ведомство в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Также известно о десятках эвакуированных людей. Дорожный департамент Армении сообщил о серьезных разрушениях на автотрассе М-6, вызванных выходом из берегов реки Дебед. В результате произошедшего дорога была закрыта для движения в обоих направлениях. Южно-Кавказская железная дорога, дочернее предприятие РЖД, объявила об отмене поездов между Ереваном и Тбилиси. Причиной стал сход селя, который повлиял на работу железнодорожных путей. Стихийное бедствие также затронуло участок автотрассы Айрум — Ахтала. На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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