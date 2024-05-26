Наводнение разрушило мосты и дороги в Армении, есть погибший

26 мая 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

В Армении в результате выхода реки Дебед из берегов погиб один человек, заявили в МВД Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Армении из-за наводнения произошло разрушение мостов и автотрассы М-6 на севере страны. В результате этого погиб один человек, еще десятки были эвакуированы. Об этом сообщает МИД Армении. «По меньшей мере один человек погиб, разрушены здания и инфраструктура из-за наводнения на севере Армении», — заявило ведомство в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Также известно о десятках эвакуированных людей. Дорожный департамент Армении сообщил о серьезных разрушениях на автотрассе М-6, вызванных выходом из берегов реки Дебед. В результате произошедшего дорога была закрыта для движения в обоих направлениях. Южно-Кавказская железная дорога, дочернее предприятие РЖД, объявила об отмене поездов между Ереваном и Тбилиси. Причиной стал сход селя, который повлиял на работу железнодорожных путей. Стихийное бедствие также затронуло участок автотрассы Айрум — Ахтала. На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Армении из-за наводнения произошло разрушение мостов и автотрассы М-6 на севере страны. В результате этого погиб один человек, еще десятки были эвакуированы. Об этом сообщает МИД Армении. «По меньшей мере один человек погиб, разрушены здания и инфраструктура из-за наводнения на севере Армении», — заявило ведомство в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Также известно о десятках эвакуированных людей. Дорожный департамент Армении сообщил о серьезных разрушениях на автотрассе М-6, вызванных выходом из берегов реки Дебед. В результате произошедшего дорога была закрыта для движения в обоих направлениях. Южно-Кавказская железная дорога, дочернее предприятие РЖД, объявила об отмене поездов между Ереваном и Тбилиси. Причиной стал сход селя, который повлиял на работу железнодорожных путей. Стихийное бедствие также затронуло участок автотрассы Айрум — Ахтала. На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы.