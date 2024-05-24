Путин: у Зеленского закончилась легитимность

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
У Владимира Зеленского нет легитимности, сообщил Владимир Путин Фото:

Легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена, из этого исходит Россия. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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«Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры на Украине — не праздный», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Лукашенко также заявил, что в президентстве Зеленского нет и не может быть юридической чистоты. В ночь на 20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины. Он объяснял это тем, что сейчас не время проводить новые выборы.

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Легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена, из этого исходит Россия. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры на Украине — не праздный», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Лукашенко также заявил, что в президентстве Зеленского нет и не может быть юридической чистоты. В ночь на 20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины. Он объяснял это тем, что сейчас не время проводить новые выборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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