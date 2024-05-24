В мире Украина Путин: у Зеленского закончилась легитимность 24 мая 2024 в 19:54 Размер текста - 17 + У Владимира Зеленского нет легитимности, сообщил Владимир Путин Фото: Официальный сайт президента Украины Легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена, из этого исходит Россия. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. Новость по теме У Зеленского истек срок полномочий: что ждет Украину после 20 мая «Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры на Украине — не праздный», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Лукашенко также заявил, что в президентстве Зеленского нет и не может быть юридической чистоты. В ночь на 20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины. Он объяснял это тем, что сейчас не время проводить новые выборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена, из этого исходит Россия. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры на Украине — не праздный», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Лукашенко также заявил, что в президентстве Зеленского нет и не может быть юридической чистоты. В ночь на 20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины. Он объяснял это тем, что сейчас не время проводить новые выборы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям