Путин: у Зеленского закончилась легитимность

Легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена, из этого исходит Россия. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры на Украине — не праздный», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Лукашенко также заявил, что в президентстве Зеленского нет и не может быть юридической чистоты. В ночь на 20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины. Он объяснял это тем, что сейчас не время проводить новые выборы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.