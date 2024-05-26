Полковник Алехин: ВСУ применили химоружие возле Липцев Харьковской области

ВСУ применили химическое оружие в Харьковской области вблизи города Липцы. Об этом со ссылкой на военных медиков сообщил в интервью URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области.
«Это мне уже рассказывали военные медики. Противник применил химические боеприпасы под Липцами. Сейчас там идут бои по всей линии коттеджно-дачного кластера, который расположен левее Травянского водохранилища. Пришлось отойти на заранее подготовленные позиции. Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — сказал Геннадий Алехин.
По его словам, эта атака готовилась заранее. «Еще месяц назад на железнодорожную станцию „Основа“ (станция Харьковского железнодорожного узла Изюмского и Купянского направлений — прим. ред.) привезли эти ящики в закрытых вагонах. Именно там, по оперативной информации, находились вот эти снаряды с химической начинкой», — отметил полковник запаса.
Еще предстоит выяснить, какое именно оружие было применено, подчеркнул военный обозреватель. «Применение боеприпасов, начиненных химическими веществами, во-первых, запрещено международной конвенцией. Там наши специалисты более кропотливо будут работать, чтобы была весомая доказательная база. Это предварительная информация, подчеркиваю, которая требует еще уточнения», — объяснил эксперт.
По информации «Военкоров Русской Весны», российская группировка войск «Север» продвигается и уничтожает врага в Волчанске и у Липцев. На Липцовском направлении ВС РФ продвинулись вперед от 100 до 300 метров и обратили ВСУ в бегство. Также ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на этом направлении. Подробнее о ситуации на Харьковском направлении в расширенном материале URA.RU расскажет эксперт.
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