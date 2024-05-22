Зачем российская армия хочет взять Липцы в Харьковской области

Ганчев: взятие Липцов поможет снабжать тыл ВС РФ на пути к Харькову

22 мая 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

ВС РФ хотят взять Липцы, чтобы снабжать свой тыл и осуществлять атаки по ВСУ у Харькова, заявил Ганчев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поселок Липцы в Харьковской области ВС РФ необходимо взять под контроль, потому что это позволит снабжать тыл российской армии и осуществлять огневой контроль на рубежах Харькова. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «В данный момент продвижение, в основном, в районе поселка Липцы. <…> И полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова», — передает РИА Новости слова Ганчева. Он отметил, что поселок находится от Харькова на расстоянии в 17 километров. Ранее военкоры РФ сообщили, что российская группа «Волхова» уничтожила огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов украинской армии. Этот пункт противника был обнаружен на подступах к Харькову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поселок Липцы в Харьковской области ВС РФ необходимо взять под контроль, потому что это позволит снабжать тыл российской армии и осуществлять огневой контроль на рубежах Харькова. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «В данный момент продвижение, в основном, в районе поселка Липцы. <…> И полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова», — передает РИА Новости слова Ганчева. Он отметил, что поселок находится от Харькова на расстоянии в 17 километров. Ранее военкоры РФ сообщили, что российская группа «Волхова» уничтожила огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов украинской армии. Этот пункт противника был обнаружен на подступах к Харькову.