Поселок Липцы в Харьковской области ВС РФ необходимо взять под контроль, потому что это позволит снабжать тыл российской армии и осуществлять огневой контроль на рубежах Харькова. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В данный момент продвижение, в основном, в районе поселка Липцы. <…> И полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова», — передает РИА Новости слова Ганчева. Он отметил, что поселок находится от Харькова на расстоянии в 17 километров.
Ранее военкоры РФ сообщили, что российская группа «Волхова» уничтожила огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов украинской армии. Этот пункт противника был обнаружен на подступах к Харькову.
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