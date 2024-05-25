25 мая 2024

Свердловчанка устроила скандал таксисту, отказавшемуся везти ее с детьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина вызвала такси по тарифу «эконом», а не «детский» (архивное фото)
Женщина вызвала такси по тарифу «эконом», а не «детский» (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском женщина устроила скандал таксисту, который отказался везти ее с детьми без детского кресла. Уточняется, что гражданка вызвала тариф «эконом», а не детский. Такое видео появилось в соцсетях.

«Вот такие у нас неадекватные люди… Отказались везти данную гражданку с детьми, одному из которых меньше семи лет, так как нет детского кресла и даже бустера», — передает сообщество «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, женщина вызвала такси по тарифу «эконом», а не «детский», который предусматривает перевозку пассажиров с детьми. В комментариях к заказу также ничего указано не было, сказано в тексте. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском женщина устроила скандал таксисту, который отказался везти ее с детьми без детского кресла. Уточняется, что гражданка вызвала тариф «эконом», а не детский. Такое видео появилось в соцсетях. «Вот такие у нас неадекватные люди… Отказались везти данную гражданку с детьми, одному из которых меньше семи лет, так как нет детского кресла и даже бустера», — передает сообщество «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, женщина вызвала такси по тарифу «эконом», а не «детский», который предусматривает перевозку пассажиров с детьми. В комментариях к заказу также ничего указано не было, сказано в тексте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...