В Каменске-Уральском женщина устроила скандал таксисту, который отказался везти ее с детьми без детского кресла. Уточняется, что гражданка вызвала тариф «эконом», а не детский. Такое видео появилось в соцсетях.
«Вот такие у нас неадекватные люди… Отказались везти данную гражданку с детьми, одному из которых меньше семи лет, так как нет детского кресла и даже бустера», — передает сообщество «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, женщина вызвала такси по тарифу «эконом», а не «детский», который предусматривает перевозку пассажиров с детьми. В комментариях к заказу также ничего указано не было, сказано в тексте.
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