25 мая 2024

В Ирбите выпал град. Видео

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Град выпал 26 мая (архивное фото)
Град выпал 26 мая (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) 26 мая выпал град. Кадрами поделились очевидцы.

«Град. 26 мая 2024», — передает сообщество «Подслушано шоу. Ирбит» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи отметили, что град выпал на горе. «Ничего себе. Май месяц, а у нас град», — удивилась горожанка.

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В Ирбите (Свердловская область) 26 мая выпал град. Кадрами поделились очевидцы. «Град. 26 мая 2024», — передает сообщество «Подслушано шоу. Ирбит» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи отметили, что град выпал на горе. «Ничего себе. Май месяц, а у нас град», — удивилась горожанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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