Град выпал 26 мая (архивное фото)
В Ирбите (Свердловская область) 26 мая выпал град. Кадрами поделились очевидцы.
«Град. 26 мая 2024», — передает сообщество «Подслушано шоу. Ирбит» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях пользователи отметили, что град выпал на горе. «Ничего себе. Май месяц, а у нас град», — удивилась горожанка.
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