Умирающий от рака мужчина рассказал, какие первые симптомы болезни он пропустил

Журналист Роберт Фиск, страдающий от рака, рассказал о первых симптомах болезни, которые он игнорировал. Роберт призывает быть внимательными и не игнорировать такие признаки, как сильная усталость, боли в спине, наличие крови в кале, колющие боли при посещении туалета и резкое снижение веса.
«Если бы я уделял больше внимания возможным симптомам заболевания, моей семье и друзьям не пришлось бы готовиться к тому, что только 11% людей в моем положении живут дольше пяти лет», — передает слова Фиска издание Bristol Live. Он добавил, что важно обращать внимание на пять признаков возможных проблем со здоровьем. Журналист долго не обращал внимания на сильную усталость, думая, что это из-за недостатка витаминов.
Также Роберт обратил внимание на боль в спине после поездок и сидения за столом, которая исчезла после химиотерапии. Он предупреждает, что кровь в кале — серьезный симптом, после которого следует немедленно обратиться к врачу. Колющие боли при посещении туалета также беспокоили, но Роберт не придавал им значения. И наконец, мужчина рассказал о резкой потере веса. Роберт убедительно советует обращаться к специалистам при быстром снижении веса без явных причин.
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