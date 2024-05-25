25 мая 2024

Под окнами многоэтажки на Уралмаше нашли труп. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на Уралмаше (архивное фото)
Инцидент произошел на Уралмаше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под окнами дома №52а нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы.

«В доме по адресу проспект Космонавтов, 52а выпал мужчина. Подробности неизвестны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под окнами дома №52а нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «В доме по адресу проспект Космонавтов, 52а выпал мужчина. Подробности неизвестны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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