Инцидент произошел на Уралмаше (архивное фото)
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под окнами дома №52а нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы.
«В доме по адресу проспект Космонавтов, 52а выпал мужчина. Подробности неизвестны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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