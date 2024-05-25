На «Курганмашзавод» привезли специальный кубок, который является символом Урала и Сибири. Здесь он зарядится силой от трудового коллектива, выполняющего гособоронзаказ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганмашзавод».
«Кубок — это своего рода образ, представляющий УрФО как мощный сплав шести регионов РФ на выставке-форуме „Россия“ на ВДНХ. На „Курганмашзаводе“ символ зарядился не только силой брони БМП, но и силой характера трудового коллектива», — говорится в сообщении представителей оборонного предприятия.
Кубок особого сплава был сделан в Златоусте. Он путешествует по шести субъектам УрФО. Курганская область стала одной из первых на его пути, затем кубок отправится в Тюменскую область и в Ханты-Мансийский округ, отметили в пресс-службе завода. После всех этапов путешествия кубок станет подарком для финалиста творческого турнира «Пространство будущего» в рамках дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона на ВДНХ.
В Курган прибыл символ Урала и Сибири из Златоуста
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На «Курганмашзавод» привезли специальный кубок, который является символом Урала и Сибири. Здесь он зарядится силой от трудового коллектива, выполняющего гособоронзаказ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганмашзавод». «Кубок — это своего рода образ, представляющий УрФО как мощный сплав шести регионов РФ на выставке-форуме „Россия“ на ВДНХ. На „Курганмашзаводе“ символ зарядился не только силой брони БМП, но и силой характера трудового коллектива», — говорится в сообщении представителей оборонного предприятия. Кубок особого сплава был сделан в Златоусте. Он путешествует по шести субъектам УрФО. Курганская область стала одной из первых на его пути, затем кубок отправится в Тюменскую область и в Ханты-Мансийский округ, отметили в пресс-службе завода. После всех этапов путешествия кубок станет подарком для финалиста творческого турнира «Пространство будущего» в рамках дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона на ВДНХ.