Пермский край накроют заморозки

Пермяков предупредили о заморозках до -3 градусов
На всей территории Пермского края 27 мая прогнозируются заморозки. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«По данным Пермского ЦГМС прогнозируются опасные метеорологические явления: ночью 27 мая в регионе повсеместно ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Днем могут быть порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении представителей МЧС.
МЧС рекомендует водителям соблюдать осторожность в условиях неблагоприятной погоды. Жителям советуют соблюдать меры безопасности при пользовании электронагревательными приборами.
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