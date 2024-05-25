25 мая 2024
24 мая 2024

Пермский край накроют заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., зима, лед, заморозки, сосна, гололед
Пермяков предупредили о заморозках до -3 градусов Фото:

На всей территории Пермского края 27 мая прогнозируются заморозки. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«По данным Пермского ЦГМС прогнозируются опасные метеорологические явления: ночью 27 мая в регионе повсеместно ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Днем могут быть порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении представителей МЧС.

МЧС рекомендует водителям соблюдать осторожность в условиях неблагоприятной погоды. Жителям советуют соблюдать меры безопасности при пользовании электронагревательными приборами.

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На всей территории Пермского края 27 мая прогнозируются заморозки. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «По данным Пермского ЦГМС прогнозируются опасные метеорологические явления: ночью 27 мая в регионе повсеместно ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Днем могут быть порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении представителей МЧС. МЧС рекомендует водителям соблюдать осторожность в условиях неблагоприятной погоды. Жителям советуют соблюдать меры безопасности при пользовании электронагревательными приборами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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