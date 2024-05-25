25 мая 2024
24 мая 2024

Следком ХМАО подключился к расследованию поножовщины в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи возбудили уголовное дело после убийства в Нижневартовске Фото:

В ХМАО окружное Управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который в ходе распития алкогольных напитков повздорил с приятелем и зарезал его ножом. Подробности происшествия сообщило ведомство в соцсети.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Нижневартовска. Он задержан по подозрению в совершении убийства. В ночь с 25 на 26 мая подозреваемый, находясь по месту жительства, распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Утром между ними, произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес потерпевшему два удара ножом в область груди», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти потерпевшего и констатировали его смерть. Следователи намерены заключить подозреваемого вартовчанина под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется расследование.

Об убийстве врача-отоларинголога детской окружной больницы Нижневартовска сообщили местные СМИ вечером 26 мая. Агентству URA.RU источники в силовых структурах информацию подтвердили, но имя погибшего не сообщается.

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В ХМАО окружное Управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который в ходе распития алкогольных напитков повздорил с приятелем и зарезал его ножом. Подробности происшествия сообщило ведомство в соцсети. «Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Нижневартовска. Он задержан по подозрению в совершении убийства. В ночь с 25 на 26 мая подозреваемый, находясь по месту жительства, распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Утром между ними, произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес потерпевшему два удара ножом в область груди», — сообщается в telegram-канале ведомства. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти потерпевшего и констатировали его смерть. Следователи намерены заключить подозреваемого вартовчанина под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется расследование. Об убийстве врача-отоларинголога детской окружной больницы Нижневартовска сообщили местные СМИ вечером 26 мая. Агентству URA.RU источники в силовых структурах информацию подтвердили, но имя погибшего не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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