Следком ХМАО подключился к расследованию поножовщины в Нижневартовске

26 мая 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело после убийства в Нижневартовске Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО окружное Управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который в ходе распития алкогольных напитков повздорил с приятелем и зарезал его ножом. Подробности происшествия сообщило ведомство в соцсети. «Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Нижневартовска. Он задержан по подозрению в совершении убийства. В ночь с 25 на 26 мая подозреваемый, находясь по месту жительства, распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Утром между ними, произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес потерпевшему два удара ножом в область груди», — сообщается в telegram-канале ведомства. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти потерпевшего и констатировали его смерть. Следователи намерены заключить подозреваемого вартовчанина под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется расследование. Об убийстве врача-отоларинголога детской окружной больницы Нижневартовска сообщили местные СМИ вечером 26 мая. Агентству URA.RU источники в силовых структурах информацию подтвердили, но имя погибшего не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО окружное Управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который в ходе распития алкогольных напитков повздорил с приятелем и зарезал его ножом. Подробности происшествия сообщило ведомство в соцсети. «Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Нижневартовска. Он задержан по подозрению в совершении убийства. В ночь с 25 на 26 мая подозреваемый, находясь по месту жительства, распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Утром между ними, произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес потерпевшему два удара ножом в область груди», — сообщается в telegram-канале ведомства. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти потерпевшего и констатировали его смерть. Следователи намерены заключить подозреваемого вартовчанина под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется расследование. Об убийстве врача-отоларинголога детской окружной больницы Нижневартовска сообщили местные СМИ вечером 26 мая. Агентству URA.RU источники в силовых структурах информацию подтвердили, но имя погибшего не сообщается.