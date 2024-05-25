В Нижневартовске ножом убили врача детской окружной больницы

ЛОРа детской окружной больницы Нижневартовска убили ударом ножа в область груди
В Нижневартовске убили врача-отоларинголога детской окружной больницы Альберта Загирова. По данным источника в силовых структурах, в ходе распития спиртных напитков, у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди.
«Сегодня в Нижневартовске убили врача-отоларинголога детской окружной больницы. … Убили врача ножом в сердце. … Убийство произошло на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. … Речь идет о ЛОРе Альберте Загирове», — рассказал инсайдер «Мегаполису».
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