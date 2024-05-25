25 мая 2024
24 мая 2024

В Нижневартовске ножом убили врача детской окружной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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ЛОРа детской окружной больницы Нижневартовска убили ударом ножа в область груди
ЛОРа детской окружной больницы Нижневартовска убили ударом ножа в область груди Фото:

В Нижневартовске убили врача-отоларинголога детской окружной больницы Альберта Загирова. По данным источника в силовых структурах, в ходе распития спиртных напитков, у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди.

«Сегодня в Нижневартовске убили врача-отоларинголога детской окружной больницы. … Убили врача ножом в сердце. … Убийство произошло на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. … Речь идет о ЛОРе Альберте Загирове», — рассказал инсайдер «Мегаполису».

URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске убили врача-отоларинголога детской окружной больницы Альберта Загирова. По данным источника в силовых структурах, в ходе распития спиртных напитков, у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди. «Сегодня в Нижневартовске убили врача-отоларинголога детской окружной больницы. … Убили врача ножом в сердце. … Убийство произошло на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. … Речь идет о ЛОРе Альберте Загирове», — рассказал инсайдер «Мегаполису». URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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