Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Ташкентом по газу

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
РФ открыта к сотрудничеству Узбекистаном, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков назвал это сотрудничество взаимовыгодным и отметил, что Россия открыта к взаимодействия со сторонами в этом направлении.

Президент России Владимир Путин с двухдневным визитом прибыл в Узбекистан. Известно, что планируется обсуждение вопросов, касающихся развития российско-узбекистанских отношений. Ранее Песков назвал чувствительными вопросы, которые президент обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков назвал это сотрудничество взаимовыгодным и отметил, что Россия открыта к взаимодействия со сторонами в этом направлении. Президент России Владимир Путин с двухдневным визитом прибыл в Узбекистан. Известно, что планируется обсуждение вопросов, касающихся развития российско-узбекистанских отношений. Ранее Песков назвал чувствительными вопросы, которые президент обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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