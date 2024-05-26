Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Ташкентом по газу

26 мая 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

РФ открыта к сотрудничеству Узбекистаном, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков назвал это сотрудничество взаимовыгодным и отметил, что Россия открыта к взаимодействия со сторонами в этом направлении. Президент России Владимир Путин с двухдневным визитом прибыл в Узбекистан. Известно, что планируется обсуждение вопросов, касающихся развития российско-узбекистанских отношений. Ранее Песков назвал чувствительными вопросы, которые президент обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков назвал это сотрудничество взаимовыгодным и отметил, что Россия открыта к взаимодействия со сторонами в этом направлении. Президент России Владимир Путин с двухдневным визитом прибыл в Узбекистан. Известно, что планируется обсуждение вопросов, касающихся развития российско-узбекистанских отношений. Ранее Песков назвал чувствительными вопросы, которые президент обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.