Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Ташкентом по газу

Россия открыта к сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков назвал это сотрудничество взаимовыгодным и отметил, что Россия открыта к взаимодействия со сторонами в этом направлении.
Президент России Владимир Путин с двухдневным визитом прибыл в Узбекистан. Известно, что планируется обсуждение вопросов, касающихся развития российско-узбекистанских отношений. Ранее Песков назвал чувствительными вопросы, которые президент обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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