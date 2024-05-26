Песков назвал чувствительными вопросы, которые обсуждают Путин и Мирзиеев

26 мая 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Песков назвал личную встречу Путина и Мирзиеева важной частью визита главы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Личное общение президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева позволяет обсудить самые чувствительные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Главы двух стран встретились в Ташкенте. «И вот сейчас два президента отправляются на личное общение, которое и является одним из важных элементов этого визита, потому что именно в момент такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что президент РФ и Мирзиеев обсудят состояние и перспективы развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные проблемы. Также известно, что лидеры примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Ожидается подписание совместных документов. Сейчас страны согласовывают контракт насчет строительства станции с ядерными реакторами и АЭС в Узбекистане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Личное общение президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева позволяет обсудить самые чувствительные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Главы двух стран встретились в Ташкенте. «И вот сейчас два президента отправляются на личное общение, которое и является одним из важных элементов этого визита, потому что именно в момент такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что президент РФ и Мирзиеев обсудят состояние и перспективы развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные проблемы. Также известно, что лидеры примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Ожидается подписание совместных документов. Сейчас страны согласовывают контракт насчет строительства станции с ядерными реакторами и АЭС в Узбекистане.