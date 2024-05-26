Пермский психолог дала советы, как справиться с провалом на ЕГЭ

Пермский психолог Щербакова: не стоит обесценивать провалы на ЕГЭ

27 мая 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Дети чувствуют разочарование взрослых и сложнее переживают провал, заявила психолог Щербакова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если выпускник не сдал ЕГЭ или получил баллы ниже ожидаемого, главная ошибка — обесценить неудачу. Пермский психолог Яна Щербакова рассказала URA.RU, как пережить провал на едином государственном экзамене. «Большой ошибкой будет обесценивать провал. Фраза „Ничего страшного, это всего лишь экзамен“ сделает только хуже. И ребенку, и родителям нужно признать, что неудача случилась и создать новые планы на ближайшее будущее», — рассказала Яна Щербакова корреспонденту агентства. Она отметила, что родителям и детям важно правильно прожить все эмоции. Дети чувствуют разочарование и страдание взрослых, поэтому им будет вдвойне тяжелее пережить сложившуюся ситуацию. Также нужно проработать установки. Не стоит говорить ребенку, что, если он завалил экзамен, вся жизнь будет испорчена. А тем родителям, кто понимает, что не справляется, рекомендуют обратиться за помощью к психологу. Собеседница агентства добавила, что можно последовать европейскому опыту. «На западе популярна практика, когда выпускники после школы не спешат поступать в ВУЗ и делают перерыв длиною в год. За это время можно лучше узнать себя, отдохнуть, подтянуть знания, пройти курсы, понять, кем ты действительно хочешь быть, и в следующем году пересдать экзамены», — рассказала Яна Щербакова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если выпускник не сдал ЕГЭ или получил баллы ниже ожидаемого, главная ошибка — обесценить неудачу. Пермский психолог Яна Щербакова рассказала URA.RU, как пережить провал на едином государственном экзамене. «Большой ошибкой будет обесценивать провал. Фраза „Ничего страшного, это всего лишь экзамен“ сделает только хуже. И ребенку, и родителям нужно признать, что неудача случилась и создать новые планы на ближайшее будущее», — рассказала Яна Щербакова корреспонденту агентства. Она отметила, что родителям и детям важно правильно прожить все эмоции. Дети чувствуют разочарование и страдание взрослых, поэтому им будет вдвойне тяжелее пережить сложившуюся ситуацию. Также нужно проработать установки. Не стоит говорить ребенку, что, если он завалил экзамен, вся жизнь будет испорчена. А тем родителям, кто понимает, что не справляется, рекомендуют обратиться за помощью к психологу. Собеседница агентства добавила, что можно последовать европейскому опыту. «На западе популярна практика, когда выпускники после школы не спешат поступать в ВУЗ и делают перерыв длиною в год. За это время можно лучше узнать себя, отдохнуть, подтянуть знания, пройти курсы, понять, кем ты действительно хочешь быть, и в следующем году пересдать экзамены», — рассказала Яна Щербакова.