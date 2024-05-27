Приморский мэр получил орден Мужества в зоне СВО, куда уехал от уголовного дела

Орден Мужества получил мэр Большого камня Приморского края Рустям Абушаев, который уехал в зону спецоперации после того, как против него завели уголовное дело. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале.
«Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой», —
В 2023 году против Абушаева было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мэр участвовал в мошеннических действиях с землей и вел бизнес через доверенных лиц. Позднее его объявили в федеральный розыск, он был заочно арестован.
Однако после мэр уехал в зону спецоперации на Украине. Там он возглавил батальон «Тигр». Приморский краевой суд отменил постановление о его аресте. Расследование уголовного дела также было приостановлено. К ордену Мужества он был представлен в августе прошлого года.
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