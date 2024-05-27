Приморский мэр получил орден Мужества в зоне СВО, куда уехал от уголовного дела

Главу Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне спецоперации
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Рустям Абушаев получил орден Мужества, к которому был представлен еще в августе 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Орден Мужества получил мэр Большого камня Приморского края Рустям Абушаев, который уехал в зону спецоперации после того, как против него завели уголовное дело. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале.

«Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой», — заявил Рустям Абушаев.

В 2023 году против Абушаева было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мэр участвовал в мошеннических действиях с землей и вел бизнес через доверенных лиц. Позднее его объявили в федеральный розыск, он был заочно арестован.

Однако после мэр уехал в зону спецоперации на Украине. Там он возглавил батальон «Тигр». Приморский краевой суд отменил постановление о его аресте. Расследование уголовного дела также было приостановлено. К ордену Мужества он был представлен в августе прошлого года.

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Орден Мужества получил мэр Большого камня Приморского края Рустям Абушаев, который уехал в зону спецоперации после того, как против него завели уголовное дело. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале. «Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой», — заявил Рустям Абушаев. В 2023 году против Абушаева было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мэр участвовал в мошеннических действиях с землей и вел бизнес через доверенных лиц. Позднее его объявили в федеральный розыск, он был заочно арестован. Однако после мэр уехал в зону спецоперации на Украине. Там он возглавил батальон «Тигр». Приморский краевой суд отменил постановление о его аресте. Расследование уголовного дела также было приостановлено. К ордену Мужества он был представлен в августе прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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