Обвиняемый в мошенничестве мэр приморского города возглавил батальон в зоне СВО

Deita: место командира приморского добровольческого батальона занял Абушаев

01 марта 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Рустям Абушаев, ранее обвиняемый в крупном мошенничестве назначен командиром приморского добровольческого батальона, передает Deita Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава города Большой Камень Рустям Абушаев назначен командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». Это назначение стало новым этапом в его карьере после серии наград, полученных в зоне спецоперации. Однако до ухода на фронт тот обвинялся по нескольким уголовным статьям и даже был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает дальневосточное агентство Deita. «Мэр Рустям Абушаев назначен новым комбатом приморского добровольческого батальона „Тигр“», — передают журналисты агентства. Он находится в зоне спецоперации с апреля 2023 года. Отмечается, что он ни раз был отмечен наградами за службу. В марте 2023 года Абушаев был обвинен по двум уголовным статьям. Его объявляли в федеральный розыск по факту мошенничества, повлекшее лишение права гражданина на земельное имущество. Также ему вменялась статья за незаконное предпринимательство. В октябре прошлого года Приморский краевой суд подтвердил незаконность розыска Абушаева. Бывший командир добровольческого отряда «Тигр», полковник Сергей Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим внутреннюю политику. Его место и занял Абушаев.

Глава города Большой Камень Рустям Абушаев назначен командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». Это назначение стало новым этапом в его карьере после серии наград, полученных в зоне спецоперации. Однако до ухода на фронт тот обвинялся по нескольким уголовным статьям и даже был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает дальневосточное агентство Deita. «Мэр Рустям Абушаев назначен новым комбатом приморского добровольческого батальона „Тигр“», — передают журналисты агентства. Он находится в зоне спецоперации с апреля 2023 года. Отмечается, что он ни раз был отмечен наградами за службу. В марте 2023 года Абушаев был обвинен по двум уголовным статьям. Его объявляли в федеральный розыск по факту мошенничества, повлекшее лишение права гражданина на земельное имущество. Также ему вменялась статья за незаконное предпринимательство. В октябре прошлого года Приморский краевой суд подтвердил незаконность розыска Абушаева. Бывший командир добровольческого отряда «Тигр», полковник Сергей Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим внутреннюю политику. Его место и занял Абушаев.