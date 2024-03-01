Обвиняемый в мошенничестве мэр приморского города возглавил батальон в зоне СВО

Deita: место командира приморского добровольческого батальона занял Абушаев
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Рустям Абушаев, ранее обвиняемый в крупном мошенничестве назначен командиром приморского добровольческого батальона, передает Deita Фото:
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Глава города Большой Камень Рустям Абушаев назначен командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». Это назначение стало новым этапом в его карьере после серии наград, полученных в зоне спецоперации. Однако до ухода на фронт тот обвинялся по нескольким уголовным статьям и даже был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает дальневосточное агентство Deita.

«Мэр Рустям Абушаев назначен новым комбатом приморского добровольческого батальона „Тигр“», — передают журналисты агентства. Он находится в зоне спецоперации с апреля 2023 года. Отмечается, что он ни раз был отмечен наградами за службу.

В марте 2023 года Абушаев был обвинен по двум уголовным статьям. Его объявляли в федеральный розыск по факту мошенничества, повлекшее лишение права гражданина на земельное имущество. Также ему вменялась статья за незаконное предпринимательство. В октябре прошлого года Приморский краевой суд подтвердил незаконность розыска Абушаева.

Бывший командир добровольческого отряда «Тигр», полковник Сергей Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим внутреннюю политику. Его место и занял Абушаев.

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Глава города Большой Камень Рустям Абушаев назначен командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». Это назначение стало новым этапом в его карьере после серии наград, полученных в зоне спецоперации. Однако до ухода на фронт тот обвинялся по нескольким уголовным статьям и даже был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает дальневосточное агентство Deita. «Мэр Рустям Абушаев назначен новым комбатом приморского добровольческого батальона „Тигр“», — передают журналисты агентства. Он находится в зоне спецоперации с апреля 2023 года. Отмечается, что он ни раз был отмечен наградами за службу. В марте 2023 года Абушаев был обвинен по двум уголовным статьям. Его объявляли в федеральный розыск по факту мошенничества, повлекшее лишение права гражданина на земельное имущество. Также ему вменялась статья за незаконное предпринимательство. В октябре прошлого года Приморский краевой суд подтвердил незаконность розыска Абушаева. Бывший командир добровольческого отряда «Тигр», полковник Сергей Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим внутреннюю политику. Его место и занял Абушаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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