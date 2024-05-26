Свердловчанин впал в кому после драки на парковке «Гринвича»

Из-за чего случился конфликт, пока неизвестно (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Екатеринбурга впал в кому после драки с неизвестным, случившейся на парковке торгового центра «Гринвич». Подробностями с URA.RU поделились два источника, близкие к теме.

«Ранним утром 26 мая мужчина вышел из „Гринвича“ на парковку. Он был пьян и толкнул какого-то человека. Завязался конфликт, после которого неизвестный отпихнул от себя агрессора, тот упал и разбил себе нос. Охранники парковки оперативно среагировали и вызвали скорую», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в 23-ю больницу. Кроме черепно-мозговой травмы у него обнаружена аспирация легкого кровью, которая в большом количестве попала в дыхательные пути. Из-за крайне тяжелого состояния опросить его не удалось. Известно, что ему 25 лет и что он житель города Полевского (Свердловская область).

«Мужчины сидели в соседней кафешке на перекрестке улиц 8 Марта — Радищева. Потом пошли то ли туалет искать, то ли разбираться, и зашли парковку. Что именно там случилось, пока неизвестно, но охрана „Гринвича“ вызывала полицию и скорую. Говорят, все произошло молниеносно и предотвратить конфликт не успели», — добавил второй собеседник.

Человека, из-за которого свердловчанин впал в кому, ищут. Известно, что он плотного телосложения, рост 175-180, одет в крутку, штаны и кроссовки черного цвета.