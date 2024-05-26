Стала известна личность врача, который зарезал коллегу в Нижневартовске

Подозреваемым в убийстве врача-отоларинголога детской окружной больницы Альберта Загирова является его коллега и однокурсник, врач-стоматолог Ислам Висамибев. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинских кругов.
«[Подозреваемый в убийстве] стоматолог Висимбаев Ислам. Они [с погибшим] были друзьями и однокурсниками», — рассказал агентству инсайдер.
По словам источника, медицинское сообщество шокировано произошедшим. Они потеряли сразу двух врачей, при чем Загиров был на очень хорошем счету как специалист.
URA.RU направило запрос в следственный комитет ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что следком ХМАО подключился к расследованию поножовщины в Нижневартовске. Возбуждено уголовное дело.
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