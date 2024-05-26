26 мая 2024
25 мая 2024

Стала известна личность врача, который зарезал коллегу в Нижневартовске

ЛОР-врача из Нижневартовска убил его друг и коллега врач-стоматолог
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемым в убийстве врача из Нижневартовска является его друг и коллега
Подозреваемым в убийстве врача из Нижневартовска является его друг и коллега Фото:

Подозреваемым в убийстве врача-отоларинголога детской окружной больницы Альберта Загирова является его коллега и однокурсник, врач-стоматолог Ислам Висамибев. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинских кругов.

«[Подозреваемый в убийстве] стоматолог Висимбаев Ислам. Они [с погибшим] были друзьями и однокурсниками», — рассказал агентству инсайдер.

По словам источника, медицинское сообщество шокировано произошедшим. Они потеряли сразу двух врачей, при чем Загиров был на очень хорошем счету как специалист.

URA.RU направило запрос в следственный комитет ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что следком ХМАО подключился к расследованию поножовщины в Нижневартовске. Возбуждено уголовное дело.

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Подозреваемым в убийстве врача-отоларинголога детской окружной больницы Альберта Загирова является его коллега и однокурсник, врач-стоматолог Ислам Висамибев. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинских кругов. «[Подозреваемый в убийстве] стоматолог Висимбаев Ислам. Они [с погибшим] были друзьями и однокурсниками», — рассказал агентству инсайдер. По словам источника, медицинское сообщество шокировано произошедшим. Они потеряли сразу двух врачей, при чем Загиров был на очень хорошем счету как специалист. URA.RU направило запрос в следственный комитет ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что следком ХМАО подключился к расследованию поножовщины в Нижневартовске. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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