Омбудсмен ХМАО поможет детям, которым отец задолжал 3 миллиона рублей

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова потребовала провести проверку судебных приставов Кондинского района после того, как к ней обратилась женщина, бывший муж которой 8 лет не платит алименты. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Югре.
«К Уполномоченному по правам человека обратилась жительница Кондинского района по вопросу неисполнения отделением структурным подразделением УФССП по ХМАО-Югре судебного решения о взыскании с ее бывшего супруга алиментов на содержание несовершеннолетних детей», — сообщили в аппарате омбудсмена. Мужчина не платил алименты на протяжении восьми лет.
Из-за длительного бездействия УФССП Кондинского района по данному исполнительному производству, задолженность отца семейства сотавила почти 3 миллиона рублей. Стребкова обратилась в районную прокуратуру с ходатайством о проверке деятельности судебных приставов.
По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФССП Югры. Ответ ожидается.
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