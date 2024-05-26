26 мая 2024
25 мая 2024

Омбудсмен ХМАО поможет детям, которым отец задолжал 3 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Стребкова инициировала проверку в местном отделении УФССП из-за отсутствия выплат семье
Наталья Стребкова инициировала проверку в местном отделении УФССП из-за отсутствия выплат семье Фото:

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова потребовала провести проверку судебных приставов Кондинского района после того, как к ней обратилась женщина, бывший муж которой 8 лет не платит алименты. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Югре.

«К Уполномоченному по правам человека обратилась жительница Кондинского района по вопросу неисполнения отделением структурным подразделением УФССП по ХМАО-Югре судебного решения о взыскании с ее бывшего супруга алиментов на содержание несовершеннолетних детей», — сообщили в аппарате омбудсмена. Мужчина не платил алименты на протяжении восьми лет.

Из-за длительного бездействия УФССП Кондинского района по данному исполнительному производству, задолженность отца семейства сотавила почти 3 миллиона рублей. Стребкова обратилась в районную прокуратуру с ходатайством о проверке деятельности судебных приставов.

По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФССП Югры. Ответ ожидается.

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Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова потребовала провести проверку судебных приставов Кондинского района после того, как к ней обратилась женщина, бывший муж которой 8 лет не платит алименты. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Югре. «К Уполномоченному по правам человека обратилась жительница Кондинского района по вопросу неисполнения отделением структурным подразделением УФССП по ХМАО-Югре судебного решения о взыскании с ее бывшего супруга алиментов на содержание несовершеннолетних детей», — сообщили в аппарате омбудсмена. Мужчина не платил алименты на протяжении восьми лет. Из-за длительного бездействия УФССП Кондинского района по данному исполнительному производству, задолженность отца семейства сотавила почти 3 миллиона рублей. Стребкова обратилась в районную прокуратуру с ходатайством о проверке деятельности судебных приставов. По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФССП Югры. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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