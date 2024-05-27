Минюст и МИД предложили Путину исключить «Талибан»* из запрещенных организаций

27 мая 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

МИД РФ и Минюст обратились к Владимиру Путину насчет исключения «Талибана»* из списка запрещенных организаций Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Движение «Талибан» (движение признано ООН террористическим, находится под санкциями) можно исключить из списка запрещенных в России. С таким предложением к президенту страны Владимиру Путину обратились МИД РФ и Минюст, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «МИД РФ и Минюст заняли положительную позицию по решению. Исключение Талибана перед его признанием обязательно», — об этом заявил Замир Кабулов, его слова передает ТАСС. Он отметил, что вопрос признания «Талибана» в России продолжает прорабатываться. Кабулов ожидает принятия решений. В 2022 году он отмечал, что «Талибан» должен выполнить ряд требований со стороны мирового сообщества. Среди них: соблюдение базовых прав человека, в первую очередь, в отношении женщин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что статус талибов может быть пересмотрен. По его словам, РФ находится в постоянном контакте с Афганистаном. * Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение «Талибан» (движение признано ООН террористическим, находится под санкциями) можно исключить из списка запрещенных в России. С таким предложением к президенту страны Владимиру Путину обратились МИД РФ и Минюст, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «МИД РФ и Минюст заняли положительную позицию по решению. Исключение Талибана перед его признанием обязательно», — об этом заявил Замир Кабулов, его слова передает ТАСС. Он отметил, что вопрос признания «Талибана» в России продолжает прорабатываться. Кабулов ожидает принятия решений. В 2022 году он отмечал, что «Талибан» должен выполнить ряд требований со стороны мирового сообщества. Среди них: соблюдение базовых прав человека, в первую очередь, в отношении женщин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что статус талибов может быть пересмотрен. По его словам, РФ находится в постоянном контакте с Афганистаном. * Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим