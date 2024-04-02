В Кремле объяснили, почему талибов* могут перестать считать террористами в РФ

Статус правящего в Афганистане движения «Талибан»* (находится под санкциями ООН) может быть пересмотрен, так как РФ находится в постоянном диалоге с государством. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Это де-факто страна, которая находится рядом с нами. Так или иначе мы общаемся с ними, нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога, фактически, как и все мы с ними общаемся, они де-факто являются властью в Афганистане», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что «Талибан» продолжает делать все, что в их силах, чтобы противостоять террористической группировке «Вилаят Хорасан»** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ее обвинили в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим.
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