В Кремле объяснили, почему талибов* могут перестать считать террористами в РФ

Кремль: РФ находится в тесном контакте с талибами*

02 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что РФ с Афганистаном поддерживают диалог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Статус правящего в Афганистане движения «Талибан»* (находится под санкциями ООН) может быть пересмотрен, так как РФ находится в постоянном диалоге с государством. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Это де-факто страна, которая находится рядом с нами. Так или иначе мы общаемся с ними, нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога, фактически, как и все мы с ними общаемся, они де-факто являются властью в Афганистане», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что «Талибан» продолжает делать все, что в их силах, чтобы противостоять террористической группировке «Вилаят Хорасан»** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ее обвинили в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». * Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Статус правящего в Афганистане движения «Талибан»* (находится под санкциями ООН) может быть пересмотрен, так как РФ находится в постоянном диалоге с государством. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Это де-факто страна, которая находится рядом с нами. Так или иначе мы общаемся с ними, нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога, фактически, как и все мы с ними общаемся, они де-факто являются властью в Афганистане», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что «Талибан» продолжает делать все, что в их силах, чтобы противостоять террористической группировке «Вилаят Хорасан»** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ее обвинили в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». * Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим.