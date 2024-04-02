В Кремле объяснили, почему талибов* могут перестать считать террористами в РФ

Кремль: РФ находится в тесном контакте с талибами*
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что РФ с Афганистаном поддерживают диалог Фото:

Статус правящего в Афганистане движения «Талибан»* (находится под санкциями ООН) может быть пересмотрен, так как РФ находится в постоянном диалоге с государством. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это де-факто страна, которая находится рядом с нами. Так или иначе мы общаемся с ними, нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога, фактически, как и все мы с ними общаемся, они де-факто являются властью в Афганистане», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее глава офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что «Талибан» продолжает делать все, что в их силах, чтобы противостоять террористической группировке «Вилаят Хорасан»** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ее обвинили в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим.

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Статус правящего в Афганистане движения «Талибан»* (находится под санкциями ООН) может быть пересмотрен, так как РФ находится в постоянном диалоге с государством. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Это де-факто страна, которая находится рядом с нами. Так или иначе мы общаемся с ними, нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога, фактически, как и все мы с ними общаемся, они де-факто являются властью в Афганистане», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что «Талибан» продолжает делать все, что в их силах, чтобы противостоять террористической группировке «Вилаят Хорасан»** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ее обвинили в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». * Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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