Столтенберг призвал Украину бить по российским авиабазам оружием НАТО

Оружие НАТО после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, а их. Значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам», — заявил Йенс Столтенберг, его слова передает сайт НАТО. При этом он против того, чтобы сами силы альянса использовались на Украине. Ведь альянс уже будет сложно удерживать вне конфликта, уверен он.
Ранее Столтенберг предложил снять ограничения с Украины на использование поставленного оружия. Он назвал это «самообороной». По его словам, некоторые страны уже дали такое разрешение, но не НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что разговоры на Западе об ударах оружием США по России отражают безысходность. Он сравнил их с агонией, передает RT.
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Оружие НАТО после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. «Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, а их. Значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам», — заявил Йенс Столтенберг, его слова передает сайт НАТО. При этом он против того, чтобы сами силы альянса использовались на Украине. Ведь альянс уже будет сложно удерживать вне конфликта, уверен он. Ранее Столтенберг предложил снять ограничения с Украины на использование поставленного оружия. Он назвал это «самообороной». По его словам, некоторые страны уже дали такое разрешение, но не НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что разговоры на Западе об ударах оружием США по России отражают безысходность. Он сравнил их с агонией, передает RT.