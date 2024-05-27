Генсек НАТО повторил свой призыв разрешить Украине бить по РФ западным оружием

Генсек НАТО: удары ВСУ по России западным оружием — это «самооборона»

27 мая 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг снова предложил снять запрет на использование западного оружия для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине можно разрешить бить по России западным оружием, потому что это «самооборона». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи альянса, повторив свой недавний призыв. «Мы видим сегодня, что, например, в районе Харьковской области линия фронта и граница — это почти одно и тот же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова приводит сайт НАТО . Он также заявил, что некоторые страны уже дали разрешили Украине наносить удары по территории РФ западным оружием. Генсек добавил, что почти все оружие на Украину попадает из стран НАТО. Поэтому разрешение на удары помогло бы «нанести серьезные потери для ВС РФ», уверен Столтенберг. Ранее Столтенберг уже выступал с такой идеей. Он также предложил отменить и другие ограничения, чтобы хоть как-то поддержать ВСУ, которые теряет территории, передает RT. При этом не все европейские страны поддерживают генсека. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал отправить Столтенберга в отставку из-за его заявлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине можно разрешить бить по России западным оружием, потому что это «самооборона». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи альянса, повторив свой недавний призыв. «Мы видим сегодня, что, например, в районе Харьковской области линия фронта и граница — это почти одно и тот же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова приводит сайт НАТО. Он также заявил, что некоторые страны уже дали разрешили Украине наносить удары по территории РФ западным оружием. Генсек добавил, что почти все оружие на Украину попадает из стран НАТО. Поэтому разрешение на удары помогло бы «нанести серьезные потери для ВС РФ», уверен Столтенберг. Ранее Столтенберг уже выступал с такой идеей. Он также предложил отменить и другие ограничения, чтобы хоть как-то поддержать ВСУ, которые теряет территории, передает RT. При этом не все европейские страны поддерживают генсека. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал отправить Столтенберга в отставку из-за его заявлений.