26 мая 2024

Максим Афанасьев переизбрался на пост главы Тобольска

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Максим Афанасьев вновь стал мэром Тобольска
Максим Афанасьев вновь стал мэром Тобольска Фото:

Максим Афанасьев во второй раз стал мэром Тобольска. Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру. 

«За проголосовало 20 депутатов. Против — 1», — передают источники агентства с заседания. 

«Мы многое начали, и еще больше нам предстоит сделать. Уверен, что вместе у нас все получится, цели поставлены серьезные, будем над ними работать», — заявил вновь избранный градоначальник. 

Максим Афанасьев будет руководить Тобольском следующие 5 лет. Это его второй срок на этом посту. 

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Максим Афанасьев во второй раз стал мэром Тобольска. Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру.  «За проголосовало 20 депутатов. Против — 1», — передают источники агентства с заседания.  «Мы многое начали, и еще больше нам предстоит сделать. Уверен, что вместе у нас все получится, цели поставлены серьезные, будем над ними работать», — заявил вновь избранный градоначальник.  Максим Афанасьев будет руководить Тобольском следующие 5 лет. Это его второй срок на этом посту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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