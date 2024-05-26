Максим Афанасьев переизбрался на пост главы Тобольска

Максим Афанасьев вновь стал мэром Тобольска
Максим Афанасьев во второй раз стал мэром Тобольска. Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру.
«За проголосовало 20 депутатов. Против — 1», — передают источники агентства с заседания.
«Мы многое начали, и еще больше нам предстоит сделать. Уверен, что вместе у нас все получится, цели поставлены серьезные, будем над ними работать», — заявил вновь избранный градоначальник.
Максим Афанасьев будет руководить Тобольском следующие 5 лет. Это его второй срок на этом посту.
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