Самый известный участник СВО из ХМАО — командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов — победил на праймериз «Единой России» в борьбе за мандат окружной думы. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что второй ветеран, мобилизованный Евгений Старжинский (брат самого молодого мэра из ХМАО Александра Старжинского) не смог собрать достаточного числа голосов и одолеть фаворита югорских властей.
«Комбат „Югры“ Аксенов одержал победу в ПГЕР. Несмотря на близость к территории, оппозиционный бэкграунд братьев Старжинских сыграл против них. Аксенову оказывалась мощнейшая поддержка партийной машины. Единороссы заинтересованы в том, чтобы именно он получил место в думе, которое освободилось после сложения полномочий экс-главы „Газпром трансгаз Югорска“ Петра Созонова. Даже если Старжинский продолжит борьбу осенью, у него вряд ли будут шансы победить», — отмечает инсайдер.
Официальное подведение итогов состоится во второй половине дня 27 мая. Технические кандидаты Аксенова — юрисконсульт регисполкома ЕР Дмитрий Игнатьев и студент Сергей Горшков — не набрали, по данным источников агентства, достаточно голосов, чтобы составить конкуренцию ветеранам, которым единороссы по новым правилам должны приплюсовать еще 25%.
Ранее URA.RU писало о мощной пиар-кампании, которую устроили единороссы комбату Аксенову. В его поддержку выступили топовые политики ХМАО.
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