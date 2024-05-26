26 мая 2024
25 мая 2024

Командир батальона «Югра» победил на праймериз ЕР в борьбе за мандат в думе ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самый известный боец СВО из ХМАО победил в предварительном голосовании ЕР
Самый известный боец СВО из ХМАО победил в предварительном голосовании ЕР Фото:

Самый известный участник СВО из ХМАО — командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов — победил на праймериз «Единой России» в борьбе за мандат окружной думы. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что второй ветеран, мобилизованный Евгений Старжинский (брат самого молодого мэра из ХМАО Александра Старжинского) не смог собрать достаточного числа голосов и одолеть фаворита югорских властей.

«Комбат „Югры“ Аксенов одержал победу в ПГЕР. Несмотря на близость к территории, оппозиционный бэкграунд братьев Старжинских сыграл против них. Аксенову оказывалась мощнейшая поддержка партийной машины. Единороссы заинтересованы в том, чтобы именно он получил место в думе, которое освободилось после сложения полномочий экс-главы „Газпром трансгаз Югорска“ Петра Созонова. Даже если Старжинский продолжит борьбу осенью, у него вряд ли будут шансы победить», — отмечает инсайдер.

Официальное подведение итогов состоится во второй половине дня 27 мая. Технические кандидаты Аксенова — юрисконсульт регисполкома ЕР Дмитрий Игнатьев и студент Сергей Горшков — не набрали, по данным источников агентства, достаточно голосов, чтобы составить конкуренцию ветеранам, которым единороссы по новым правилам должны приплюсовать еще 25%.

Ранее URA.RU писало о мощной пиар-кампании, которую устроили единороссы комбату Аксенову. В его поддержку выступили топовые политики ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самый известный участник СВО из ХМАО — командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов — победил на праймериз «Единой России» в борьбе за мандат окружной думы. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что второй ветеран, мобилизованный Евгений Старжинский (брат самого молодого мэра из ХМАО Александра Старжинского) не смог собрать достаточного числа голосов и одолеть фаворита югорских властей. «Комбат „Югры“ Аксенов одержал победу в ПГЕР. Несмотря на близость к территории, оппозиционный бэкграунд братьев Старжинских сыграл против них. Аксенову оказывалась мощнейшая поддержка партийной машины. Единороссы заинтересованы в том, чтобы именно он получил место в думе, которое освободилось после сложения полномочий экс-главы „Газпром трансгаз Югорска“ Петра Созонова. Даже если Старжинский продолжит борьбу осенью, у него вряд ли будут шансы победить», — отмечает инсайдер. Официальное подведение итогов состоится во второй половине дня 27 мая. Технические кандидаты Аксенова — юрисконсульт регисполкома ЕР Дмитрий Игнатьев и студент Сергей Горшков — не набрали, по данным источников агентства, достаточно голосов, чтобы составить конкуренцию ветеранам, которым единороссы по новым правилам должны приплюсовать еще 25%. Ранее URA.RU писало о мощной пиар-кампании, которую устроили единороссы комбату Аксенову. В его поддержку выступили топовые политики ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...