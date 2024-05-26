В Екатеринбурге школьницу нашли без сознания после отравления алкоголем

В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу нашли без сознания после того, как она отравилась неизвестным алкоголем. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме.
«Днем 25 мая восьмиклассница отпросилась у мамы и отправилась в торговый центр „Мега“ прогуляться по магазинам. А вечером родителям позвонила полиция и сообщила, что девочка попала в больницу с алкогольным отравлением. Школьница была без сознания, ее нашли на территории ТЦ», — объяснил собеседник агентства.
Девочка воспитывается в благополучной семье, и раньше не была замечена в употреблении спиртного или наркотиков. Из-за тяжелого состояния опросить ее сразу не удалось. В пресс-службе психиатрической больницы, куда попала восьмиклассница, отказались прокомментировать состояние юной пациентки, сославшись на медицинскую тайну.
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