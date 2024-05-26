26 мая 2024

В Екатеринбурге школьницу нашли без сознания после отравления алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, реанимобиль, красный крест, скорая помошь
Девочку на скорой увезли в токсикоотделение Фото:

В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу нашли без сознания после того, как она отравилась неизвестным алкоголем. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме.

«Днем 25 мая восьмиклассница отпросилась у мамы и отправилась в торговый центр „Мега“ прогуляться по магазинам. А вечером родителям позвонила полиция и сообщила, что девочка попала в больницу с алкогольным отравлением. Школьница была без сознания, ее нашли на территории ТЦ», — объяснил собеседник агентства.

Девочка воспитывается в благополучной семье, и раньше не была замечена в употреблении спиртного или наркотиков. Из-за тяжелого состояния опросить ее сразу не удалось. В пресс-службе психиатрической больницы, куда попала восьмиклассница, отказались прокомментировать состояние юной пациентки, сославшись на медицинскую тайну.

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В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу нашли без сознания после того, как она отравилась неизвестным алкоголем. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Днем 25 мая восьмиклассница отпросилась у мамы и отправилась в торговый центр „Мега“ прогуляться по магазинам. А вечером родителям позвонила полиция и сообщила, что девочка попала в больницу с алкогольным отравлением. Школьница была без сознания, ее нашли на территории ТЦ», — объяснил собеседник агентства. Девочка воспитывается в благополучной семье, и раньше не была замечена в употреблении спиртного или наркотиков. Из-за тяжелого состояния опросить ее сразу не удалось. В пресс-службе психиатрической больницы, куда попала восьмиклассница, отказались прокомментировать состояние юной пациентки, сославшись на медицинскую тайну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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