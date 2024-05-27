В Челябинской области заключили дорожный суперконтракт на треть миллиарда рублей

В Челябинской области упрдор «Южный Урал» заключил контракт на проведение дорожных ремонтов суммой в треть миллиарда рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, на эту сумму отремонтируют 22 км полотна.
«В регионе 22 км федеральных автодорог планируется отремонтировать к 2025 году по вновь заключенному контракту. Документом предусмотрен ремонт сразу нескольких важных участков федеральных трасс М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш»», —заявили URA.RU в упрдор «Южный Урал».
Контракт заключили с АО "Новосибирскавтодор". На 332,6 млн рублей дорожники заменят слои износа на левом проезде участка 1809 км — 1820 км трассы М-5. Дорогу отремонтируют на подъезде к поселку Балашиха.
На трассе «Иртыше» ремонт коснется участка с 12 по 20 км федеральной автодороги. Согласно контракту, будут досыпаны обочины, устранены дефекты дорожного покрытия, образовавшиеся в результате пучинообразования, устроены шумовые полосы и установлено новое барьерное ограждение.
В апреле упрдор «Южный Урал» заключило договор на ремонт дорог на сумму еще большую. Сумма контракта, согласно данным СБИС, составила 394 млн рублей. Победителем признан тот же подрядчик. Срок проведения работ также закончится в 2025 году.
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