В элитном лицее Екатеринбурга представили нового директора на фоне бунта

В лицее №110 Екатеринбурга (один из трех ресурсных центров для одаренных детей), как и анонсировало URA.RU, представили нового директора — Игоря Сметанина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии.
«Сметанин 27 мая приступил к работе в учреждении», — сказал собеседник. По словам другого собеседника в лицее, новый директор на встрече с учителями анонсировал ребрендинг. «Непонятно зачем. Если бы у школы просадка была то да, а школа успешная, поэтому усилились опасения, а не на вредит ли ребрендинг», — отметил он.
С прошлым директором Ириной Виноградовой, работавшей в школе с 1980-х годов, мэрия не стала продлевать трудовой договор. Это вызвало возмущение части учеников и родителей. Пытаясь отменить решение чиновников, они обращались к губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину.
Сметанин пришел в 110-й лицей из школы №59. За время, пока он был там директором, сумел улучшить ситуацию — нашел спонсоров, начал ремонты. Еще раньше Сметанин возглавлял одну из школ в Карпинске, а также был там депутатом. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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