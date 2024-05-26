26 мая 2024

В элитном лицее Екатеринбурга представили нового директора на фоне бунта

© Служба новостей «URA.RU»
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Лицей №110 возглавил Игорь Сметанин
Лицей №110 возглавил Игорь Сметанин Фото:
новость из сюжета
В элитном лицее Екатеринбурга бунтуют ученики и родители

В лицее №110 Екатеринбурга (один из трех ресурсных центров для одаренных детей), как и анонсировало URA.RU, представили нового директора — Игоря Сметанина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии.

«Сметанин 27 мая приступил к работе в учреждении», — сказал собеседник. По словам другого собеседника в лицее, новый директор на встрече с учителями анонсировал ребрендинг. «Непонятно зачем. Если бы у школы просадка была то да, а школа успешная, поэтому усилились опасения, а не на вредит ли ребрендинг», — отметил он.

С прошлым директором Ириной Виноградовой, работавшей в школе с 1980-х годов, мэрия не стала продлевать трудовой договор. Это вызвало возмущение части учеников и родителей. Пытаясь отменить решение чиновников, они обращались к губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину.

Сметанин пришел в 110-й лицей из школы №59. За время, пока он был там директором, сумел улучшить ситуацию — нашел спонсоров, начал ремонты. Еще раньше Сметанин возглавлял одну из школ в Карпинске, а также был там депутатом. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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В лицее №110 Екатеринбурга (один из трех ресурсных центров для одаренных детей), как и анонсировало URA.RU, представили нового директора — Игоря Сметанина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. «Сметанин 27 мая приступил к работе в учреждении», — сказал собеседник. По словам другого собеседника в лицее, новый директор на встрече с учителями анонсировал ребрендинг. «Непонятно зачем. Если бы у школы просадка была то да, а школа успешная, поэтому усилились опасения, а не на вредит ли ребрендинг», — отметил он. С прошлым директором Ириной Виноградовой, работавшей в школе с 1980-х годов, мэрия не стала продлевать трудовой договор. Это вызвало возмущение части учеников и родителей. Пытаясь отменить решение чиновников, они обращались к губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину. Сметанин пришел в 110-й лицей из школы №59. За время, пока он был там директором, сумел улучшить ситуацию — нашел спонсоров, начал ремонты. Еще раньше Сметанин возглавлял одну из школ в Карпинске, а также был там депутатом. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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