Для челябинских аттракционов установили норму гибели людей

27 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области определили уровень гибели людей на аттракционах с животным миром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области определили контрольный показатель гибели людей на аттракционах с животными. Как следует из распоряжения правительства региона, индикатор не должен превышать одного погибшего за год. «Внести в перечень ключевых показателей видов регионального госконтроля и их целевые значения на 2022—2025 годы изменение. Количество погибших при эксплуатации аттракционов с нарушением обязательных требований: не более одного человека ежегодно в 2024 и 2025 годах», — отмечено в документе. Показатель появился в перечне впервые. Работу региональных органов власти оценивают по совокупности индикаторов. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU пояснили, что по каждому виду государственного контроля должен быть определен показатель результативности и эффективности. Индикатор отражает уровень минимизации ущерба охраняемым законом ценностям, в данном случае речь идет о человеческой жизни. «Индикативный показатель устанавливается на основе статистики за 2017—2019 годы. Сравнение с ним позволит сделать вывод об эффективности контрольной работы, направленной на обеспечение безопасности жителей области на аттракционах», — подчеркнули URA.RU в ведомстве. В Челябинской области работает несколько аттракционов, где задействованы животные. В столице региона действует центр экзотических животных, где посетителям доступны прямые контакты со змеями и акулами. Обитателей подводного мира можно покормить, с попугаем — пообщаться на человеческом языке. В других точках гостей встречают еноты, кошки и открытый бассейн с карпами. В министерстве напомнили о том, что на данный момент все аттракционы подлежат обязательной государственной регистрации. О том, что аттракцион безопасен для людей, свидетельствует установленный на каждом аттракционе регистрационный знак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области определили контрольный показатель гибели людей на аттракционах с животными. Как следует из распоряжения правительства региона, индикатор не должен превышать одного погибшего за год. «Внести в перечень ключевых показателей видов регионального госконтроля и их целевые значения на 2022—2025 годы изменение. Количество погибших при эксплуатации аттракционов с нарушением обязательных требований: не более одного человека ежегодно в 2024 и 2025 годах», — отмечено в документе. Показатель появился в перечне впервые. Работу региональных органов власти оценивают по совокупности индикаторов. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU пояснили, что по каждому виду государственного контроля должен быть определен показатель результативности и эффективности. Индикатор отражает уровень минимизации ущерба охраняемым законом ценностям, в данном случае речь идет о человеческой жизни. «Индикативный показатель устанавливается на основе статистики за 2017—2019 годы. Сравнение с ним позволит сделать вывод об эффективности контрольной работы, направленной на обеспечение безопасности жителей области на аттракционах», — подчеркнули URA.RU в ведомстве. В Челябинской области работает несколько аттракционов, где задействованы животные. В столице региона действует центр экзотических животных, где посетителям доступны прямые контакты со змеями и акулами. Обитателей подводного мира можно покормить, с попугаем — пообщаться на человеческом языке. В других точках гостей встречают еноты, кошки и открытый бассейн с карпами. В министерстве напомнили о том, что на данный момент все аттракционы подлежат обязательной государственной регистрации. О том, что аттракцион безопасен для людей, свидетельствует установленный на каждом аттракционе регистрационный знак.