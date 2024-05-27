Для челябинских аттракционов установили норму гибели людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
В Челябинской области определили уровень гибели людей на аттракционах с животным миром Фото:

В Челябинской области определили контрольный показатель гибели людей на аттракционах с животными. Как следует из распоряжения правительства региона, индикатор не должен превышать одного погибшего за год.

«Внести в перечень ключевых показателей видов регионального госконтроля и их целевые значения на 2022—2025 годы изменение. Количество погибших при эксплуатации аттракционов с нарушением обязательных требований: не более одного человека ежегодно в 2024 и 2025 годах», — отмечено в документе.

Показатель появился в перечне впервые. Работу региональных органов власти оценивают по совокупности индикаторов. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU пояснили, что по каждому виду государственного контроля должен быть определен показатель результативности и эффективности. Индикатор отражает уровень минимизации ущерба охраняемым законом ценностям, в данном случае речь идет о человеческой жизни.

«Индикативный показатель устанавливается на основе статистики за 2017—2019 годы. Сравнение с ним позволит сделать вывод об эффективности контрольной работы, направленной на обеспечение безопасности жителей области на аттракционах», — подчеркнули URA.RU в ведомстве.

В Челябинской области работает несколько аттракционов, где задействованы животные. В столице региона действует центр экзотических животных, где посетителям доступны прямые контакты со змеями и акулами. Обитателей подводного мира можно покормить, с попугаем — пообщаться на человеческом языке. В других точках гостей встречают еноты, кошки и открытый бассейн с карпами.

В министерстве напомнили о том, что на данный момент все аттракционы подлежат обязательной государственной регистрации. О том, что аттракцион безопасен для людей, свидетельствует установленный на каждом аттракционе регистрационный знак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области определили контрольный показатель гибели людей на аттракционах с животными. Как следует из распоряжения правительства региона, индикатор не должен превышать одного погибшего за год. «Внести в перечень ключевых показателей видов регионального госконтроля и их целевые значения на 2022—2025 годы изменение. Количество погибших при эксплуатации аттракционов с нарушением обязательных требований: не более одного человека ежегодно в 2024 и 2025 годах», — отмечено в документе. Показатель появился в перечне впервые. Работу региональных органов власти оценивают по совокупности индикаторов. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU пояснили, что по каждому виду государственного контроля должен быть определен показатель результативности и эффективности. Индикатор отражает уровень минимизации ущерба охраняемым законом ценностям, в данном случае речь идет о человеческой жизни. «Индикативный показатель устанавливается на основе статистики за 2017—2019 годы. Сравнение с ним позволит сделать вывод об эффективности контрольной работы, направленной на обеспечение безопасности жителей области на аттракционах», — подчеркнули URA.RU в ведомстве. В Челябинской области работает несколько аттракционов, где задействованы животные. В столице региона действует центр экзотических животных, где посетителям доступны прямые контакты со змеями и акулами. Обитателей подводного мира можно покормить, с попугаем — пообщаться на человеческом языке. В других точках гостей встречают еноты, кошки и открытый бассейн с карпами. В министерстве напомнили о том, что на данный момент все аттракционы подлежат обязательной государственной регистрации. О том, что аттракцион безопасен для людей, свидетельствует установленный на каждом аттракционе регистрационный знак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...