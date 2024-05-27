На Парижской неделе моды будут представлены коллекции от бренда KOTOVA

27 мая 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

От региона будут представлены 14 брендов Фото: Размик Закарян © URA.RU В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области впервые пройдет Парижская неделя моды, на которой будут представлены 14 авторских коллекций региональных и российских брендов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. «В этом году в преддверии известного полумарафона в селе Париж Нагайбакского района состоится уникальное модное событие. На Парижской неделе моды будут представлены 14 авторских коллекций от южноуральских брендов KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и других», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве добавили, что в коллекциях присутствуют яркие детские, женские и мужские образы, которые выбраны в раздичных стилях. Подиум для манекенщиц установят под уменьшенной копией Эйфелевой башни, для гостей будут открыты фотозоны и организовано праздничное мероприятие. К мероприятию будет построен подиум под сводами уменьшенной копии Эйфелевой башни — главной достопримечательности южноуральского Парижа. Как рассказала замдиректора Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, посетителям будут представлены эксклюзивные коллекции от-кутюр. «Инициатором проведения fashion-ивента стала первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области впервые пройдет Парижская неделя моды, на которой будут представлены 14 авторских коллекций региональных и российских брендов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. «В этом году в преддверии известного полумарафона в селе Париж Нагайбакского района состоится уникальное модное событие. На Парижской неделе моды будут представлены 14 авторских коллекций от южноуральских брендов KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и других», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве добавили, что в коллекциях присутствуют яркие детские, женские и мужские образы, которые выбраны в раздичных стилях. Подиум для манекенщиц установят под уменьшенной копией Эйфелевой башни, для гостей будут открыты фотозоны и организовано праздничное мероприятие. К мероприятию будет построен подиум под сводами уменьшенной копии Эйфелевой башни — главной достопримечательности южноуральского Парижа. Как рассказала замдиректора Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, посетителям будут представлены эксклюзивные коллекции от-кутюр. «Инициатором проведения fashion-ивента стала первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер.