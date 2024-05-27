На Парижской неделе моды будут представлены коллекции от бренда KOTOVA

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области впервые пройдет Парижская неделя моды, на которой будут представлены 14 авторских коллекций региональных и российских брендов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
«В этом году в преддверии известного полумарафона в селе Париж Нагайбакского района состоится уникальное модное событие. На Парижской неделе моды будут представлены 14 авторских коллекций от южноуральских брендов KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и других», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что в коллекциях присутствуют яркие детские, женские и мужские образы, которые выбраны в раздичных стилях. Подиум для манекенщиц установят под уменьшенной копией Эйфелевой башни, для гостей будут открыты фотозоны и организовано праздничное мероприятие.
К мероприятию будет построен подиум под сводами уменьшенной копии Эйфелевой башни — главной достопримечательности южноуральского Парижа. Как рассказала замдиректора Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, посетителям будут представлены эксклюзивные коллекции от-кутюр. «Инициатором проведения fashion-ивента стала первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер.
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