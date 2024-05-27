В Тюмени дешевле всего покупать квартиры в районе Патрушева и Дербышей

Дороже всего квартиры в районе исторического центра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В апреле стоимость квадратного метра в новостройках в районе Патрушева составила 103 551 рубль. Это самый низкий показатель по Тюмени. Такие данные приводят аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Средняя цена предложения за квадратный метр в апреле 2024 года. Район Патрушева — 103 551 рубль, Дербыши — 105 308 рублей, Ново-Патрушева — 106 536 рублей», — указано в отчете риелторов.

Уточняется, что дороже всего жилье в исторической части города. За квадратный метр в новостройках в центре Тюмени придется заплатить в среднем 267 027 рублей. Следом идет район Зареки — 200 121 рубль. Чуть дешевле новостройки в районе драмтеатра и Дома печати — 183 619 рублей и 179 301 рубль соответственно.

Аналитики отмечают, что в апреле удельная цена показала повышение на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 131 696 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 17,6%.

Фото: URA.RU