В апреле стоимость квадратного метра в новостройках в районе Патрушева составила 103 551 рубль. Это самый низкий показатель по Тюмени. Такие данные приводят аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«Средняя цена предложения за квадратный метр в апреле 2024 года. Район Патрушева — 103 551 рубль, Дербыши — 105 308 рублей, Ново-Патрушева — 106 536 рублей», — указано в отчете риелторов.
Уточняется, что дороже всего жилье в исторической части города. За квадратный метр в новостройках в центре Тюмени придется заплатить в среднем 267 027 рублей. Следом идет район Зареки — 200 121 рубль. Чуть дешевле новостройки в районе драмтеатра и Дома печати — 183 619 рублей и 179 301 рубль соответственно.
Аналитики отмечают, что в апреле удельная цена показала повышение на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 131 696 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 17,6%.
Фото: URA.RU
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В апреле стоимость квадратного метра в новостройках в районе Патрушева составила 103 551 рубль. Это самый низкий показатель по Тюмени. Такие данные приводят аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Средняя цена предложения за квадратный метр в апреле 2024 года. Район Патрушева — 103 551 рубль, Дербыши — 105 308 рублей, Ново-Патрушева — 106 536 рублей», — указано в отчете риелторов. Уточняется, что дороже всего жилье в исторической части города. За квадратный метр в новостройках в центре Тюмени придется заплатить в среднем 267 027 рублей. Следом идет район Зареки — 200 121 рубль. Чуть дешевле новостройки в районе драмтеатра и Дома печати — 183 619 рублей и 179 301 рубль соответственно. Аналитики отмечают, что в апреле удельная цена показала повышение на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 131 696 рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 17,6%.