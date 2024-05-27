Текслер обсудил с премьером Узбекистана запуск авиарейса Челябинск-Ташкент

27 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Челябинск и Узбекистан свяжет прямое авиасообщение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ташкенте обсудил с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым запуск прямого рейса из Челябинска в Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, выбор стоит между двумя городами — Ташкентом или Самаркандом. «Считаю, что встреча и вся повестка визита даст новый импульс нашему взаимодействию. Уверен, уже в ближайшее время мы сможем отфиксировать новые решения и новые договоренности, которые будут способствовать увеличению взаимного товарооборот и усилению гуманитарных связей — в сфере образования, культуры, искусства», — подчеркнул Текслер. Также Текслер презентовал премьер-министру промышленный, сельскохозяйственный и инновационный потенциал Южного Урала. Он отметил, что Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан и подчеркнул, что для региона партнерство с Узбекистаном — это один из международных приоритетов. В свою очередь Абдулла Арипов поблагодарил Алексей Текслера за активное участие в Совете регионов двух стран. Встреча состоялась в рамках первого заседания совета регионов России и Узбекистана, который прошел в столице Узбекистана. Заседание совета входит в программу визита в республику президента РФ Владимира Путина. Вместе с главой государства в Узбекистан отправилась делегация, включающая в себя 27 глав регионов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ташкенте обсудил с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым запуск прямого рейса из Челябинска в Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, выбор стоит между двумя городами — Ташкентом или Самаркандом. «Считаю, что встреча и вся повестка визита даст новый импульс нашему взаимодействию. Уверен, уже в ближайшее время мы сможем отфиксировать новые решения и новые договоренности, которые будут способствовать увеличению взаимного товарооборот и усилению гуманитарных связей — в сфере образования, культуры, искусства», — подчеркнул Текслер. Также Текслер презентовал премьер-министру промышленный, сельскохозяйственный и инновационный потенциал Южного Урала. Он отметил, что Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан и подчеркнул, что для региона партнерство с Узбекистаном — это один из международных приоритетов. В свою очередь Абдулла Арипов поблагодарил Алексей Текслера за активное участие в Совете регионов двух стран. Встреча состоялась в рамках первого заседания совета регионов России и Узбекистана, который прошел в столице Узбекистана. Заседание совета входит в программу визита в республику президента РФ Владимира Путина. Вместе с главой государства в Узбекистан отправилась делегация, включающая в себя 27 глав регионов России.