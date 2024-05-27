Bloomberg: Германия и Франция хотят усилить ПВО Европы

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Франция и Германия обнародуют план совместной системы ПВО
Франция и Германия обнародуют план совместной системы ПВО Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц анонсируют план по созданию совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написало агентство Bloomberg.

«Варианты включают в себя добавление еще одной европейской системы противовоздушной обороны в дополнение к более краткосрочной возглавляемой Германией европейской инициативе „Небесный щит“ (ESSI)», — говорится в материале агентства. Там объяснили, что ESSI состоит из ракет Arrow 3 и Patriot, а также системы IRIS-T.

В статье пишут, что возможно, Франция и Германия также выразят поддержку польско-греческой инициативе по созданию системы ПВО. Они могут призвать другие страны ЕС присоединиться к проекту, заключили там. 

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что ФРГ, Франция и Польша намерены объединить усилия в сфере безопасности. По ее словам, они намерены принять конкретный план работы по созданию более сильной и геополитичной Европы, передает RT.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц анонсируют план по созданию совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написало агентство Bloomberg. «Варианты включают в себя добавление еще одной европейской системы противовоздушной обороны в дополнение к более краткосрочной возглавляемой Германией европейской инициативе „Небесный щит“ (ESSI)», — говорится в материале агентства. Там объяснили, что ESSI состоит из ракет Arrow 3 и Patriot, а также системы IRIS-T. В статье пишут, что возможно, Франция и Германия также выразят поддержку польско-греческой инициативе по созданию системы ПВО. Они могут призвать другие страны ЕС присоединиться к проекту, заключили там.  Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что ФРГ, Франция и Польша намерены объединить усилия в сфере безопасности. По ее словам, они намерены принять конкретный план работы по созданию более сильной и геополитичной Европы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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