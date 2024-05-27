Началось обучение участников СВО в кадровой программе «Время героев»

27 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Обучение первой группы по программе «Время героев» началось 27 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU С 27 мая началось обучение первой группы участников спецоперации в программе «Время героев». На данный момент первые 83 человека приступили к получению управленческого образования. В программе запланировано четыре модуля, продолжительность каждого составляет 30 дней, сообщил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль, который стартовал сегодня, мы ставим серьезные задачи», — заявил Комиссаров. Его слова передает сайт программы . Первая цель модуля состоит в том, что участники должны изучить структуру, механизмы работы, функции и особенности системы государственного управления. Все это нужно учитывать во время госслужбы. Вторая задача — освоение инструментов, которые необходимы на государственной службе. Среди них проектное и стратегическое управление, управление развитием кадров и талантов и управление процессами и бережливые технологии. В программе предусмотрено три формата обучения: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации. В июне Общественный совет программы рассмотрит список участников профессиональной переподготовки. Каждый, кто прошел тестирование в рамках отбора на программу, получит шанс пройти обучение, соответствующее его компетенциям. Участники без высшего образования смогут бесплатно обучаться в Президентской академии и других ведущих вузах страны. Сенатор РФ и член Общественного совета программы Александр Карелин заявил, что 83 участника магистерской программы отмечены 274 государственными наградами, среди которых Герои России и кавалеры орденов Мужества. В свою очередь, телеведущий и член Общественного совета программы Владимир Соловьев поощрил участников, отметив их боевые заслуги и призвав строить жизнь, достойную гордости будущих поколений. Ранее в пресс-службе программы сообщили, что на программу «Время героев» отобраны первые 83 участника из более чем 44 тысяч претендентов. В группу вошли кандидаты с выдающимися достижениями и потенциалом, включая профессиональных военных и бывших управленцев, которые в настоящее время выполняют боевые задания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 27 мая началось обучение первой группы участников спецоперации в программе «Время героев». На данный момент первые 83 человека приступили к получению управленческого образования. В программе запланировано четыре модуля, продолжительность каждого составляет 30 дней, сообщил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль, который стартовал сегодня, мы ставим серьезные задачи», — заявил Комиссаров. Его слова передает сайт программы. Первая цель модуля состоит в том, что участники должны изучить структуру, механизмы работы, функции и особенности системы государственного управления. Все это нужно учитывать во время госслужбы. Вторая задача — освоение инструментов, которые необходимы на государственной службе. Среди них проектное и стратегическое управление, управление развитием кадров и талантов и управление процессами и бережливые технологии. В программе предусмотрено три формата обучения: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации. В июне Общественный совет программы рассмотрит список участников профессиональной переподготовки. Каждый, кто прошел тестирование в рамках отбора на программу, получит шанс пройти обучение, соответствующее его компетенциям. Участники без высшего образования смогут бесплатно обучаться в Президентской академии и других ведущих вузах страны. Сенатор РФ и член Общественного совета программы Александр Карелин заявил, что 83 участника магистерской программы отмечены 274 государственными наградами, среди которых Герои России и кавалеры орденов Мужества. В свою очередь, телеведущий и член Общественного совета программы Владимир Соловьев поощрил участников, отметив их боевые заслуги и призвав строить жизнь, достойную гордости будущих поколений. Ранее в пресс-службе программы сообщили, что на программу «Время героев» отобраны первые 83 участника из более чем 44 тысяч претендентов. В группу вошли кандидаты с выдающимися достижениями и потенциалом, включая профессиональных военных и бывших управленцев, которые в настоящее время выполняют боевые задания.