Путин и Мерзиеев проработали вопрос поставок узбекских овощей и фруктов в Россию

Россия и Узбекистан работают над созданием агрологистических центров для улучшения поставок фруктов и овощей на российский рынок. Об этом рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«Ведется проработка проектов расширения сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок качественной плодоовощной продукции в Россию», — сказал Мирзиеев в ходе заседания, его слова передает РИА Новости. По его словам, это нацелено на обеспечение продовольственной безопасности стран.
Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый визит в Узбекистан. Там он провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран. Лидер Узбекистана отметил, что визит Путина в Узбекистан символизирует начало новой вехи в двусторонних отношениях между странами.
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