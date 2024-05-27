Путин и Мерзиеев проработали вопрос поставок узбекских овощей и фруктов в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ташкент и Москва работают над центрами для поставок овощей и фруктов в Россию
Ташкент и Москва работают над центрами для поставок овощей и фруктов в Россию Фото:

Россия и Узбекистан работают над созданием агрологистических центров для улучшения поставок фруктов и овощей на российский рынок. Об этом рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 

«Ведется проработка проектов расширения сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок качественной плодоовощной продукции в Россию», — сказал Мирзиеев в ходе заседания, его слова передает РИА Новости. По его словам, это нацелено на обеспечение продовольственной безопасности стран. 

Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый визит в Узбекистан. Там он провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран. Лидер Узбекистана отметил, что визит Путина в Узбекистан символизирует начало новой вехи в двусторонних отношениях между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Узбекистан работают над созданием агрологистических центров для улучшения поставок фруктов и овощей на российский рынок. Об этом рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.  «Ведется проработка проектов расширения сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок качественной плодоовощной продукции в Россию», — сказал Мирзиеев в ходе заседания, его слова передает РИА Новости. По его словам, это нацелено на обеспечение продовольственной безопасности стран.  Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый визит в Узбекистан. Там он провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран. Лидер Узбекистана отметил, что визит Путина в Узбекистан символизирует начало новой вехи в двусторонних отношениях между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...