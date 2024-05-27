Россия столкнется с дефицитом яблок

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Из-за морозков количество отечественного урожая уменьшится
Из-за морозков количество отечественного урожая уменьшится Фото:

Из-за заморозков количество отечественного урожая уменьшится. Правительство будет рассматривать закупку яблок из-за границы, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«По яблокам будем смотреть поставки из других стран. По яблокам мы пострадали действительно из-за заморозков. В очень неудачный момент заморозки наступили. С точки зрения цен именно на яблоки как самый, наверное, социально значимый продукты будем здесь смотреть, что мы можем вместе с Минэком приоткрыть из других стран для того, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами», — пояснила Лут, передает ТАСС.

По словам министра, проблем с другими культурами, такими как зерно и ягоды не возникнет. Она добавила, что в связи с майскими заморозками планируется ввести ЧС федерального значения, сроки пока не определены.

Ранее URA.RU рассказывало, какие плоды и деревья больше всего страдают от обрушившихся на Россию заморозков. В их числе, помимо яблок, вишня, слива, клубника.

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Из-за заморозков количество отечественного урожая уменьшится. Правительство будет рассматривать закупку яблок из-за границы, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. «По яблокам будем смотреть поставки из других стран. По яблокам мы пострадали действительно из-за заморозков. В очень неудачный момент заморозки наступили. С точки зрения цен именно на яблоки как самый, наверное, социально значимый продукты будем здесь смотреть, что мы можем вместе с Минэком приоткрыть из других стран для того, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами», — пояснила Лут, передает ТАСС. По словам министра, проблем с другими культурами, такими как зерно и ягоды не возникнет. Она добавила, что в связи с майскими заморозками планируется ввести ЧС федерального значения, сроки пока не определены. Ранее URA.RU рассказывало, какие плоды и деревья больше всего страдают от обрушившихся на Россию заморозков. В их числе, помимо яблок, вишня, слива, клубника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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