Россия столкнется с дефицитом яблок

Из-за заморозков количество отечественного урожая уменьшится. Правительство будет рассматривать закупку яблок из-за границы, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
«По яблокам будем смотреть поставки из других стран. По яблокам мы пострадали действительно из-за заморозков. В очень неудачный момент заморозки наступили. С точки зрения цен именно на яблоки как самый, наверное, социально значимый продукты будем здесь смотреть, что мы можем вместе с Минэком приоткрыть из других стран для того, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами», — пояснила Лут, передает ТАСС.
По словам министра, проблем с другими культурами, такими как зерно и ягоды не возникнет. Она добавила, что в связи с майскими заморозками планируется ввести ЧС федерального значения, сроки пока не определены.
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