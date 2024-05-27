27 мая 2024

Губернатор Воробьев: украинский БПЛА упал на дом в Балашихе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Украинский дрон упал на жилой дом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над подмосковной Балашихой системами 27 мая ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, дрон упал на дом.

«Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. По его словам, с восстановлением дома власти помогут.

Он призвал жителей Балашихи сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над подмосковной Балашихой системами 27 мая ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, дрон упал на дом. «Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. По его словам, с восстановлением дома власти помогут. Он призвал жителей Балашихи сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...