Губернатор Воробьев: украинский БПЛА упал на дом в Балашихе

27 мая 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Украинский дрон упал на жилой дом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над подмосковной Балашихой системами 27 мая ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, дрон упал на дом. «Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. По его словам, с восстановлением дома власти помогут. Он призвал жителей Балашихи сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над подмосковной Балашихой системами 27 мая ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, дрон упал на дом. «Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. По его словам, с восстановлением дома власти помогут. Он призвал жителей Балашихи сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте ЧП.