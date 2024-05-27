27 мая 2024

Екатеринбуржцы увидели редкое природное явление. Фото

В небе над Екатеринбургом 27 мая появились лентикулярные облака
© Служба новостей «URA.RU»
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Лентикулярные облака образуются на гребнях воздушных волн (архивное фото)
Лентикулярные облака образуются на гребнях воздушных волн (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга 27 мая заметили в небе редкое природное явление — лентикулярные облака. Фотографиями поделились очевидцы.

«Лентикулярные облака сегодня», — пишет синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, такой необычный эффект появился из-за сильного ветра.

Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. По данным «Википедии», это довольно редкое природное явление.

Такой эффект появился из-за сильного ветра
Такой эффект появился из-за сильного ветра
Фото:
В небе над Екатеринбургом заметили необычные облака
В небе над Екатеринбургом заметили необычные облака
Фото:

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Жители Екатеринбурга 27 мая заметили в небе редкое природное явление — лентикулярные облака. Фотографиями поделились очевидцы. «Лентикулярные облака сегодня», — пишет синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, такой необычный эффект появился из-за сильного ветра. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. По данным «Википедии», это довольно редкое природное явление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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