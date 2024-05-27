Лентикулярные облака образуются на гребнях воздушных волн (архивное фото)
Жители Екатеринбурга 27 мая заметили в небе редкое природное явление — лентикулярные облака. Фотографиями поделились очевидцы.
«Лентикулярные облака сегодня», — пишет синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, такой необычный эффект появился из-за сильного ветра.
Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. По данным «Википедии», это довольно редкое природное явление.
Такой эффект появился из-за сильного ветра
В небе над Екатеринбургом заметили необычные облака
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