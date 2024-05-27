27 мая 2024

Генералу Попову могут смягчить меру пресечения после отказа суда

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Ивана Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении
Ивана Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, не обращаясь в суд. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«В карточке дела на сайте суда после заседания появилась отметка об удовлетворении ходатайства следствия. Очевидно, что теперь сотрудникам ГВСУ СКР придется самим принимать процессуальные решения без суда», — передает «Коммерсант». Например, они могут решить отпустить подозреваемого под определенными условиями, такими как подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что Генерал Попов улыбнулся, когда суд отказал ему в смягчении меры пресечения. Его подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Попов же не считает себя виновным и держится стойко, сообщил его адвокат.

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Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, не обращаясь в суд. Об этом пишет газета «Коммерсант». «В карточке дела на сайте суда после заседания появилась отметка об удовлетворении ходатайства следствия. Очевидно, что теперь сотрудникам ГВСУ СКР придется самим принимать процессуальные решения без суда», — передает «Коммерсант». Например, они могут решить отпустить подозреваемого под определенными условиями, такими как подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее сообщалось, что Генерал Попов улыбнулся, когда суд отказал ему в смягчении меры пресечения. Его подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Попов же не считает себя виновным и держится стойко, сообщил его адвокат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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