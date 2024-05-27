Генерал Попов улыбнулся в ответ на решение суда оставить его за решеткой

Генералу Попову вновь отказали в смягчении меры пресечения
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Иван Попов отреагировал улыбкой на решение суда
Иван Попов отреагировал улыбкой на решение суда Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов улыбнулся в ответ на решение суда, который вновь отказал ему в смягчении меры пресечения. Об этом рассказали корреспонденты. 

«На заданный Попову вопрос, что он думает о решении судьи и как он держится, генерал улыбнулся и, согнув руку в локте, поднял кулак вверх», — сообщил корреспондент РИА Новости. Он добавил, что после заседания адвокат экс-генерала сказал, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.

Telegram-канал Shot побеседовал с адвокатом. В ходе разговора он заявил, что Попов не считает себя виновным и после второго отказа в домашнем аресте держится стойко и у него всё нормально. Бывший генерал не виноват ни в чем, отметил адвокат. 

Ранее сообщалось, что суд не стал менять меру пресечения Попову, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Он останется в СИЗО, несмотря на то что СК ранее обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест, передает Life. URA.RU рассказывало о том, как экс-чиновнику Минобороны избирали меру пресечения — в материале

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Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов улыбнулся в ответ на решение суда, который вновь отказал ему в смягчении меры пресечения. Об этом рассказали корреспонденты.  «На заданный Попову вопрос, что он думает о решении судьи и как он держится, генерал улыбнулся и, согнув руку в локте, поднял кулак вверх», — сообщил корреспондент РИА Новости. Он добавил, что после заседания адвокат экс-генерала сказал, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения. Telegram-канал Shot побеседовал с адвокатом. В ходе разговора он заявил, что Попов не считает себя виновным и после второго отказа в домашнем аресте держится стойко и у него всё нормально. Бывший генерал не виноват ни в чем, отметил адвокат.  Ранее сообщалось, что суд не стал менять меру пресечения Попову, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Он останется в СИЗО, несмотря на то что СК ранее обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест, передает Life. URA.RU рассказывало о том, как экс-чиновнику Минобороны избирали меру пресечения — в материале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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